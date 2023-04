Pearl, un cane da record: è il più piccolo al mondo

Si chiama Pearl, è più bassa di un telecomando standard ed è lunga come una banconota da un dollaro. Di razza chihuahua, è la cagnolina più piccola del mondo, come certificato dal Guinness dei primati. Pearl ha ottenuto il titolo dopo misurazioni ufficiali avvenute nell’ospedale per animali Crystal Creek di Orlando, in Florida: 9,14 centimetri di altezza per 12,7 centimetri di lunghezza.

Adesso pesa 553 grammi: quando è nata appena uno

La minuscola chihuahua ha ereditato il titolo dalla defunta “Miracle” Milly, nata nella stessa cucciolata della mamma di Pearl (sua zia, in pratica), che era alta 9,65 centimetri. Quando è venuta al mondo a settembre 2020, Pearl pesava meno di un grammo. Adesso, grazie a una dieta a base di pollo, salmone e altri «cibi di alta qualità», come ha dichiarato la proprietaria Vanesa Semler in una dichiarazione pubblicata dal Guinness World Records, è arrivata a pesare 553 grammi.

L’ospitata in tv a Lo show dei record su Canale 5

«Siamo fortunati ad averla con noi e ad avere questa opportunità unica di battere il nostro record», ​​ha aggiunto Semler, che possedeva anche Milly. Pearl, insieme alla sua padrona, è stata recentemente ospite di Gerry Scotti a Lo show dei record, su Canale 5: la cagnolina è arrivata in studio su un elaborato sedile a forma di uovo di Pasqua. Definendo la sua cagnolina «un po’ una diva», Semler ha detto che Pearl è «piccola come una palla» e poco più alta di una tazza da tè. Niente bizze davanti al pubblico da parte di Pearl, che ha mantenuto la campa di fronte agli applausi, smentendo la nomea dei chihuahua di essere aggressivi e intrattabili. Dopo l’apparizione televisiva, il Guinness dei primati ha spiegato che il veterinario di Pearl, il dottor Giovanni Vergel, l’ha misurata tre volte in rapida successione presso la clinica Crystal Creek.

Da un record all’altro: che beffa per il chihuahua Spike

Pearl è il secondo chihuahua negli Stati Uniti a conquistare titoli internazionali dalla fine dello scorso anno. A gennaio, il Guinness dei primati aveva infatti conferito a Spike, 23 anni, il titolo di cane più anziano del mondo. Il record era però durato poco: due settimane dopo era infatti spuntato fuori il portoghese Bobi, cane da protezione del bestiame dalla strabiliante età di 30 anni.