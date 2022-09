Peaky Blinders, ci sarà una stagione 7? Intanto sbarca a teatro e in VR

Peaky Blinders si concluderà con un film, atteso per il 2024. O forse no? Dopo la sesta stagione, prima nelle classifiche italiane per cinque settimane fra giugno e luglio 2022, la serie potrebbe continuare anche in futuro. Lo ha dichiarato il suo creatore, Steven Knight, in un’intervista alla Bbc. Lo showrunner ha infatti annunciato di essere al lavoro sul film che, stando alle recenti notizie, avrebbe dovuto chiudere il cerchio della famiglia Shelby. Soprattutto ha però aperto alla settima stagione. «Se ci sarà l’appetito del pubblico, Peaky Blinders tornerà», ha detto l’autore della serie. Non sarà però lui a scrivere la storia, ma nuovi sceneggiatori cui cederà la penna con piacere. L’ambientazione sarà successiva al film, le cui riprese partiranno ad inizio 2023, e vedrà la presenza di protagonisti del tutto inediti che si muoveranno nell’Inghilterra degli Anni 50.

Peaky Blinders, in attesa del film arriva uno spettacolo teatrale

Come ha detto lo stesso creatore Knight, il film di Peaky Blinders arriverà solo nel 2024. Le riprese infatti inizieranno fra qualche mese, ma sulla trama ancora aleggia un fitto mistero. I rumors infatti confermano che la narrazione si svolgerà dopo gli eventi della sesta stagione, disponibile per l’Italia dal 10 giugno su Netflix. Nel cast torneranno Cillian Murphy, che riprenderà il ruolo del protagonista Tommy Shelby, oltre a Tom Hardy e Paul Anderson. «Gireremo negli studi di Digbeth e a Birmingham per gli esterni», ha affermato lo showrunner alla Bbc. «Qui operarono realmente i Peaky Blinders, quindi sarà come tornare a casa». Se per l’uscita dell’atteso film mancano ancora circa due anni, i fan però possono consolarsi in altri modi.

Ieri sera è infatti approdato a teatro lo spettacolo Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby, un nuovo adattamento della serie scritto da Steven Knight, che ha curato anche l’allestimento della scena. La narrazione ruota attorno a Thomas e Grace, concentrandosi sulla loro relazione sentimentale alla fine della Prima guerra mondiale. Tommy è alle prese con la creazione del suo personale impero, cui Grace si avvicina come agente sotto copertura per stanarlo dall’interno. Nel cast però non ci sono le star che hanno recitato nello show televisivo. Nei panni di Thomas compaiono in alternanza Guillaume Quéau e Prince Lyons, mentre volti di Grace sono quelli di Naya Lovell e Seren Williams. Con loro la compagnia di danza Rambert e un’orchestra sotto la direzione di Yaron Engler. Lo spettacolo è ora a Birmingham, ma si sposterà a Londra e in tutta la nazione.

In arrivo anche un videogioco in realtà virtuale per Meta Quest

Gli amanti del gaming invece attendono il nuovo videogioco Peaky Blinders: The King’s Ransom, progetto spin-off per realtà virtuale. In uscita nel 2022 per Meta Quest e PCVR, si svolge nello stesso universo narrativo della serie principale, ma presenta personaggi differenti. L’utente può infatti impersonare un nuovo membro della gang di Thomas Shelby (ancora con il volto di Cillian Murphy) alla ricerca di rispetto e carriera nei Peaky Blinders. Nel corso dell’avventura VR si possono esplorare, come nello show tv, le strade di Birmingham e Londra, interagendo con una grande varietà di personaggi.