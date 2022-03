Peaky Blinders 6: trama, cast, soundtrack e location della stagione finale

Nuovo record per Peaky Blinders. La serie Bbc, distribuita in Italia da Netfix, è tornata ieri nel Regno Unito e ha subito fatto registrato un boom di ascolti. La prima puntata della sesta e ultima stagione ha totalizzato 3,8 milioni di spettatori, superando seppur di poco il dato relativo alla precedente avventura della famiglia di gangster Shelby. Ancora ignota l’uscita in Italia, ma seguendo lo schema delle precedenti stagioni è verosimile attendere l’arrivo per aprile o maggio, un volta terminata in patria. In attesa di vederla su Netflix, ecco le anticipazioni, dalla colonna sonora alla trama, su cui peserà l’assenza di Helen McCrory, morta nel 2021.

Peaky Blinders, come è stata affrontata la morte di Helen McCrory? (SPOILER)

La sesta stagione di Peaky Blinders ha dovuto fare a meno di uno dei suoi personaggi più celebri. Helen McCrory, interprete di Polly Gray, zia del protagonista Tommy Shelby (Cillian Murphy), è infatti deceduta lo scorso 16 aprile per le complicazioni dovute a un cancro. Gli sceneggiatori si sono dunque trovati di fronte alla difficile scelta di come trattare l’assenza del personaggio dalla trama nel modo più credibile possibile. La quinta stagione si era interrotta con il protagonista che si puntava una pistola alla tempia dopo essere stato tradito nel tentativo di assassinare Oswald Mosley.

Il nuovo episodio si apre con il protagonista ancora in vita, dato che il fratello Arthur aveva tolto i proiettili dal caricatore. Tornato alla sua residenza, riceve una telefonata in cui un membro dell’IRA gli annuncia un importante cambiamento strutturale della sua organizzazione. Contemporaneamente, Tommy riceve dei sacchi contenenti tre cadaveri, di cui gli spettatori però non vedono il volto. Dalle reazioni si capisce però che uno di loro è proprio quello di zia Polly, il personaggio interpretato da McCrory. «Helen era il cuore di questo show ed è stato difficile farcela senza di lei», ha detto al Guardian Cillian Murphy. «Senza la pandemia lei avrebbe potuto prendervi parte, perché prima del lockdown eravamo già pronti a partire con le riprese. L’intera serie è un omaggio alla sua memoria».

Peaky Blinders 6, trama, cast e colonna sonora della serie Bbc

Peaky Blinders 6 riprende dunque da dove era finita la quinta stagione. Tommy Shelby pensa ancora al suicidio dopo il fallito assassinio di Mosley. Assieme alla sua famiglia organizza però prima un commosso funerale per Polly e per gli altri due uomini deceduti, Barney Thompson e Aberama Gold. Da qui, la serie fa un balzo temporale in avanti di quattro anni, spostando la narrazione al 1933. Sullo sfondo ci saranno l’ascesa del nazismo di Hitler e del fascismo italiano, con attenzione anche alle ideologie razziali e le relative conseguenze sulla popolazione. Nel cast, oltre al protagonista, tornano anche Paul Anderson nei panni del fratello Arthur Shelby, Finn Cole in quelli di Michael Gray. Non mancheranno Tom Hardy, che riprenderà il ruolo di Alfie Solomons, e Anya Taylo-Joy, volto di Gina Gray.

Grazie al primo episodio di Peaky Blinders 6 è possibile anche dare un primo ascolto alla colonna sonora, da anni perno importante dello show. Addio alle tendenze blues e agli intermezzi folk, tanto che come riporta Screen Rant per la prima volta non fanno capolino le note di Red Right Hand di Nick Cave, sigla delle prime cinque stagioni. I titoli di coda sono invece un omaggio a Helen McCrory, con la musica che lascia il posto a semplici suoni della natura. Spazio anche per brani dei Joy Division e del pianista Count Basie, senza dimenticare le composizioni inedite di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead.

Da Manchester a Liverpool, tutte le location della nuova stagione

Le vicende della famiglia di gangster Shelby si svolgono principalmente nella città di Birmingham, ma le riprese hanno coinvolto diversi luoghi dell’Inghilterra. Per la sesta stagione, la troupe di Peaky Blinders ha girato a Manchester, con il suo Hotel Gotham che ha dato vita al Midland Hotel e il Garrison Pub, teatro di diversi incontri degli Shelby. La residenza di Tommy si trova invece nel Cheshire e corrisponde alla dimora reale del visconte Ashbrook, la Arley Hall and Gardens nei pressi di Norwich. Liverpool è invece teatro di varie scene urbane, tra cui una nei pressi della Cattedrale di Cristo.