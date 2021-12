Peaky Blinders 6: torna Tom Hardy, ecco il teaser trailer dell’annuncio

I fan di Peaky Blinders si preparano a riabbracciare uno dei loro personaggi preferiti. In una clip diffusa dal canale Instagram BBC iPlayer, un vero teaser trailer della sesta stagione di soli pochi secondi, torna Tom Hardy, attore che interpreta Alfie Solomons. Una notizia che ha fatto impazzire gli appassionati della serie, che attendono il 2022 per vedere come proseguiranno e si concluderanno le vicende della banda di Tommy Shelby.

Peaky Blinders, chi è Alfie Solomons

Leader di una banda ebrea con sede a Camden Town, Alfie Solomons è uno degli antagonisti principali di Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy. Il personaggio di Tom Hardy è stato a lungo uno dei più apprezzati e ha dato filo da torcere alla famiglia Shelby dalla seconda alla quarta stagione. Proprio nella puntata finale di quell’annata, uno scontro mortale portò alla scomparsa del personaggio ma i fan non hanno mai creduto del tutto alla perdita di Alfie Solomons. Infatti, già nella quinta stagione, anche qui nella puntata finale, si scopre che si nascondeva a Margate. Con il viso pieno di cicatrici e senza un occhio, l’ebreo tornerà e i fan si chiedono se sarà questa la resa dei conti.

Peaky Blinders 6, cosa si vede nel trailer

In realtà nel teaser trailer di Peaky Blinders 6 non si vede praticamente nulla. Sono appena 10 secondi, annunciati con il post «lui è tornato» a cui poi lo stesso profilo ha risposto «non possiamo aspettare». Si vedono soltanto Tommy Shelby e, proprio alla fine, Alfie Solomons. Il primo dice al secondo: «Alfie. Penso di aver scritto il tuo atto finale». Un favore, quello che chiederà il protagonista al suo rivale? Un conto in sospeso da saldare di cui verranno a conoscenza i fan soltanto durante la visione dell’ultima stagione? Ciò che è certo è che gli appassionati, tanti in tutto il mondo, torneranno ad fiondarsi nella storia degli Shelby dopo la lunga sosta a causa della pandemia. E dopo la sesta stagione, l’ultima, arriverà anche un film. Il creatore Steven Knight non ha mai dato alcun dettaglio sul lungometraggio, mentre sulla serie ha soltanto detto che questa sarà la stagione «migliore di tutte» e che «i fan impazziranno».