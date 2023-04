Pd, Schlein commissaria De Luca

La neo segretaria Elly Schlein ha deciso di commissariare il Pd in Campania. «A seguito della mancata approvazione dell’anagrafe degli iscritti e delle iscritte della Federazione di Caserta e delle dimissioni del Presidente della Commissione Regionale per il Congresso della Campania Franco Roberti, la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha chiesto a Susanna Camusso di assumere l’incarico di Commissaria del PD a Caserta. Antonio Misiani sarà, invece, il nuovo Commissario del Pd regionale della Campania»: lo ha reso noto il Partito democratico, spiegando che «le proposte di commissariamento della Segretaria Nazionale sono state votate dalla Commissione nazionale di garanzia».

Tolleranza zero nel Pd: cosa aveva detto Schlein

Tolleranza zero. Lo aveva promesso Schlein nel suo discorso di insediamento. Prima “vittima” Vincenzo De Luca, al suo secondo mandato e intenzionato a modificare la legge elettorale regionale per candidarsi una terza volta: «Non voglio più vedere situazioni opache, pacchetti di tessere e capibastone o persone che si sentono padroni dei circoli, bisogna essere coerenti con quello che si dice», ha commentato la segretaria dem.

De Luca: «Le questioni campane si decidono qui»

Due giorni fa, nella direzione del partito che ha eletto segretario a Napoli il candidato unitario Giuseppe Annunziata, De Luca ha rivendicato l’autonomia del territorio: «Le questioni campane si decidono qui, non a Roma o alle Nazioni Unite». Stando alla legge attualmente in vigore, a prescindere dalla volontà di Schlein e dei suoi commissari, De Luca non potrebbe comunque ricandidarsi a presidente della Campania nel 2025, avendo già ricoperto il ruolo per due mandati consecutivi. L’attuale presidente della Regione Campania, che alla primarie dem aveva sostenuto Stefano Bonaccini, dopo il successo di Schlein ha dichiarato, nel suo stile: «Vedo un periodo di grande effervescenza e di grande allegria davanti a noi».