Pd, Schlein dice no al ticket con Bonaccini: «Non ha senso, finito il tempo delle donne vice»

Il Pd è alle prese con la scelta del suo prossimo leader, che avrà il compito di risollevare le sorti del partito, attualmente il terzo in Italia nei sondaggi, dietro a Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. La sfida tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein entra nel vivo, a pochi giorni dalla domenica decisiva: quella del voto nei gazebo in tutta Italia. La deputata bolognese è intervenuta su La7, durante la trasmissione Omnibus, analizzando il momento attuale e rispondendo ai rumors di un’eventuale alleanza con l’antagonista in caso di una sua vittoria. Schlein vice? «No, non ha senso». E la deputata spiega il perché.

Schlein: «Il tempo delle donne vice è finito, serve una guida femminista»

Elly Schlein è chiara, quasi lapidaria, nel rispondere alle presunte voci di un patto tra lei e Stefano Bonaccini, che li vorrebbe fianco a fianco qualsiasi sia il risultato delle primarie. Quest’ultimo è reduce dal successo nei circoli di domenica scorsa, con il 52,8 per cento delle preferenze contro il 34,8 dell’avversaria. La domanda posta in studio è proprio questa: se dovesse vincere Bonaccini avrebbe senso riproporre il ticket con un ruolo da vice per Elly Schlein? «Non ha senso. È finito il tempo del partito patriarcale che vede le donne bene nei ruoli di vice e credo che il partito necessiti di una guida femminista che apra il varco a donne e giovani».

Bonaccini: «Se dovessi vincere le chiederò una mano»

D’altra parte, Schlein spiega che «io non ho offerto posti e non mi sono stati offerti». Una tesi che pare confermata dallo stesso Bonaccini, intervenuto al Gr1: «Se diventerò segretario chiederò certamente ad Elly di darmi una mano. Se dovesse prevalere lei, io, senza chiedere nulla per me, non ne ho bisogno, se vorrà, darò una mano. Ho sofferto troppo le divisioni dei gruppi dirigenti e credo che molti elettori si siano allontanati e stufati anche perché c’erano troppe rivalità». Lo scenario più probabile in caso di vittoria di Bonaccini sembra vedere una Schlein senza alcun incarico, ma alla guida di una minoranza interna con cui portare avanti alcune delle sue battaglie durante le primarie.