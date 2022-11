Lazio, perché il Pd con D’Amato rischia batosta e isolamento

Una partita iniziata male, con un candidato per lo più subito come Alessio D’Amato, e che potrebbe finire anche peggio per il Pd. Nella Regione Lazio, infatti, i democratici non rischiano solo la sconfitta, ma anche l’isolamento politico. Il sondaggio realizzato dall’Istituto Izi, che li vede sprofondare al 15,8 per cento, superati anche dal M5s, sta gettando nello sconforto il partito. Anche perché il rischio concreto è che i pentastellati decidano di schierare un loro candidato, condiviso con movimenti e forze politiche che ne condividono la battaglia contro l’inceneritore. I nomi che girano in queste ore sono quelli dell’attuale capogruppo M5s alla Camera, Francesco Silvestri, considerato un punto di riferimento della politica romana del Movimento, e di Livio De Santoli, prorettore della Sapienza e già in corsa alle Politiche. Seppure su di lui cominci a pesare un’antica collaborazione a titolo gratuito con l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e una vecchia presa di posizione a favore degli inceneritori nella Capitale. Sta di fatto che un divorzio definitivo tra Pd ed Movimento, a conti fatti, farebbe contento solo il Terzo polo, che con i grillini non vuole averci niente a che fare. Di certo non il Partito democratico.

Dentro il Pd c’è imbarazzo anche se nessuno può ammetterlo

«C’è imbarazzo tra i vertici», spiffera una fonte dem, «anche se nessuno può ammetterlo. Mentre in buona parte del Pd laziale cresce la fronda di quelli che per ora tacciono, ma che non condividono affatto scelte e metodi messi in campo». Il congelamento, ieri, del tavolo di coalizione con le forze di sinistra che chiedono a gran voce di tornare al campo largo – ergo di tentare il tutto per tutto per avviare un percorso con il M5s – d’altronde, è la prova di come la regia dem sul dossier Lazio faccia acqua da tutte le parti. Ha gioco facile, quindi, un esponente del Pd Laziale come Marco Miccoli, che già martedì scorso in direzione aveva votato contro la relazione del segretario regionale Bruno Astorre sulla candidatura unitaria di D’Amato per le Regionali, a dire a Tag43 che «è andato tutto come avevo previsto. Al tavolo bisognava presentarsi con un foglio bianco e non con un candidato blindato». E adesso? Secondo Miccoli «ora sarebbe saggio azzerare tutto, ripartire da capo. E anche prendere in considerazione un’alternativa impiantisca al termovalorizzatore, il vero nodo politico da sciogliere di tutta questa partita».

L’appello ecologista di Fassina e De Petris

Una posizione molto simile a quella sostenuta dall’ex parlamentare Stefano Fassina, promotore, insieme all’ex senatrice Loredana De Petris, di “Coordinamento 2050”, un’associazione civica ed ecologista che ha avviato un percorso politico con il M5s. Intercettato da Tag43, infatti, Fassina va dritto al punto: «Bisogna archiviare i nomi unilateralmente definiti da Terzo polo e Pd e aprire un confronto programmatico con i rappresentanti di partiti e dei movimenti potenzialmente interessati. Non è serio, infatti, se questo confronto viene affidato a un candidato già deciso. Prima va fatta una discussione sui programmi e poi, una volta trovata la quadra, si sceglie la figura in grado di rappresentarlo al meglio. A tal fine», punge Fassina, «sarebbe utile che il sindaco di Roma Gualtieri, che è anche dirigente nazionale del Pd, aprisse responsabilmente a una valutazione sulle migliori tecniche per chiudere il ciclo dei rifiuti nella Capitale».

Per la sinistra e i Verdi ottimi sondaggi: vicini al 10 per cento

Se si considera la nettezza con cui poi il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni valuti «un errore» per il Lazio escludere il M5s in partenza, come avvenuto alle elezioni politiche, risulta ancora più evidente quanto stiano aumentando le sponde verso i cinque stelle e, di conseguenza, il pressing nei confronti del Pd. Parliamo di una sinistra per altro ringalluzzita dallo stesso sondaggio Izi che la vedrebbe, insieme ai Verdi di Angelo Bonelli, vicina a un roboante 10 per cento in caso di corsa in solitaria. Come se ne esce? È questa la domanda dalle cento pistole, visto che comunque D’Amato ha già ricevuto la benedizione del Pd romano, laziale e nazionale. «Le primarie a questo punto sono fuori dai radar», ragiona con Tag43 un membro della direzione nazionale dem. «Anche perché farle ha un senso se sono vere e non di facciata. Il rischio sarebbe quello di replicare il caso Giachetti che stravinse le primarie per la corsa in Campidoglio con l’appoggio dei vertici di partito e poi fu travolto da una sonora sconfitta ai seggi».

Gualtieri deve intervenire anche per non restare politicamente schiacciato

Del resto pure per i cinque stelle sarebbe impossibile partecipare a primarie anche se con un loro candidato perché, come continuano ripetere fino allo sfinimento, «il punto non è il nome, la questione è politica». Il capogruppo pentastellato alla Camera, Francesco Silvestri, a Tag43 lo dice chiaramente: «Siamo aperti al dialogo, ma netti sulle scelte di campo. Attendiamo risposte politiche su quello che si farà a Roma e nel Lazio riguardo l’inceneritore, dopo la forzatura che c’è stata a livello nazionale con il decreto Aiuti. Altrimenti faremo un percorso con chi vorrà lealmente condividere i nostri valori». Dunque, si torna al nodo che solo Gualtieri potrebbe sciogliere. Anche perché, come dice un dirigente dem, «se io fossi sindaco di Roma mi farei in quattro pur non di non perdere il Lazio e trovarmi alla fine schiacciato tra una Regione a guida centrodestra e un governo dello stesso colore politico. Senza contare che stiamo letteralmente impiccando il partito a un impianto sui rifiuti che non c’è, non si sa quando ci sarà. E soprattutto che non è escluso arrivi mentre in altre Regioni come la Toscana lo stanno chiudendo».