Pd, cosa c’è dietro l’esclusione dei nomi illustri dalle liste

È finita come previsto, con una mattanza interna e un’esplosione di malumori, per quello che sarà ricordato come il Ferragosto nero dei parlamentari uscenti. E la fine della concordia nel Partito democratico. Le liste, annunciate ieri in Direzione nazionale, hanno segnato infatti il primo punto di rottura della segreteria di Enrico Letta, finora tutta incentrata sulla collegialità. Al momento delle decisioni, il numero uno del Pd ha puntato su principalmente sui fedelissimi, a partire dalle nuove leve. A decidere i posti, alla fine, insieme al segretario sono stati il numero due del Pd, Giuseppe Provenzano, i fedelissimi lettiani, Marco Meloni e Francesco Boccia, insieme con il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Non a caso a pagare dazio sono stati gli ex renziani e i cosiddetti Giovani turchi di Matteo Orfini.

Tagliati nomi pesanti, da Lotti a Nannicini

Con la scusa della «richiesta di sacrifici», l’operazione ha tagliato fuori nomi pesanti, a cominciare da Luca Lotti, ex braccio destro di Matteo Renzi, e attuale co-leader, insieme a Lorenzo Guerini, della corrente Base riformista che in segno di dissenso non ha partecipato al voto in direzione nazionale. La reazione di Lotti, del resto, non è stata certo incentrata sul fair play: «La scelta è politica, non si nasconda nessuno dietro a scuse vigliacche. Io sono abituato ad affrontare la realtà a testa alta, altrettanto faccia chi ha deciso», ha scritto sui social. Parole che hanno portato a traino le dichiarazioni degli esponenti di Italia viva. «Letta ha scelto le candidature esattamente nello stesso modo che per anni era stato contestato a Renzi», ha sentenziato il senatore di Iv Francesco Bonifazi. Un’altra vittima illustre è stato Tommaso Nannicini, oggi senatore dem.

Nel mirino la «fortissima centralizzazione romana di tutte le scelte»

Niente seggio, poi, nemmeno per Stefano Ceccanti, costituzionalista ed esperto di leggi elettorali. «Letta ha candidato Casini, che non è del Pd, per difendere la Costituzione, ma non Ceccanti, che di Costituzione ne capisco altrettanto se non di più. Forse la sua colpa è di essere stato nel partito», spiega, con amara ironia, uno degli esclusi. Un altro motivo di dissenso è legata all’apertura della lista a personalità esterne. «Siamo diventati il taxi di varie forze politiche e singoli esponenti della società civile che non aggiungono nemmeno lo zero virgola in termini di voti», si sfoga un altro parlamentare tagliato fuori. La tesi è stata espressa chiaramente dal segretario del Pd in Piemonte, Paolo Furia, che – pur evitando lo scontro frontale – ha parlato di «una fortissima centralizzazione romana di tutte le scelte, con poco margine per il confronto con territori. Comprensibilmente, si è scelto di favorire operazioni di alleanza e allargamento della lista, anche se talvolta a caro prezzo».

Addio Cirinnà e Pini: si erano battute su diritti civili e immigrazione

La vicenda di Ceccanti è stata emblematica della giornata caotica vissuta dalle parti di Largo del Nazareno: si era parlato di una presenza in lista, ma in una posizione praticamente impossibile per l’elezione. Il diretto interessato, in tarda serata, ha puntualizzato che la notizia era inattendibile. Chi invece ha bisogno di un miracolo per essere eletto, è Enzo Amendola, che negli ultimi anni ha gestito a Palazzo Chigi i rapporti con l’Unione europea: secondo quanto si apprende è terzo nel listino proporzionale in Campania. Nel prossimo parlamento non ci sarà nemmeno la madrina dei diritti civili, Monica Cirinnà, che però ha rinunciato di sua volontà. Per lei è stato inutile anche l’appello lanciato dal mondo Lgbti+. Stesso destino per Giuditta Pini, vicina all’area di Orfini, che nell’ultima legislatura si è spesa sul tema dell’immigrazione e contro il memorandum sottoscritto con la Libia. Pini è stata spesso considerata una delle giovani più in vista, ma per lei Letta non ha trovato spazio nelle liste. A differenza di Lotti ha evitato la polemica a caldo: «Questi anni di lavoro sono stati per me un onore. Ci tengo a ringraziarvi di cuore per l’ondata di affetto e di stima che mi ha travolto in questi giorni», ha twittato.

Fanno scalpore anche le assenze di Raciti e Stefàno

Altro escluso eccellente dell’area Orfini è il siciliano Fausto Raciti, che pure era indicato come candidato quasi certo in virtù del lavoro svolto in questi anni a Montecitorio e all’interno del partito. Anche Dario Stefàno non è in lista, come annunciato da lui stesso nella mattinata di Ferragosto. L’esclusione è stata descritta così come una rinuncia. Amarezza, poi, per il senatore uscente Andrea Ferrazzi. «Non voglio essere ipocrita, per me mi aspettavo un esito diverso e sono sinceramente amareggiato». Un’amarezza che sembra il preludio, dal 26 settembre, all’inizio del congresso del Pd.