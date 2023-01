Pd, Lino Guanciale portavoce del comitato Schlein in Abruzzo

«Grazie di cuore a Lino Guanciale per aver accettato di essere il portavoce del comitato nella sua regione, l’Abruzzo, a supporto della mia candidatura a segretaria del Pd». Lo scrive Elly Schlein su Instagram, ringraziando per l’appoggio alla sua candidatura alla guida del partito la star della serie tv La porta rossa: «Un grande attore, un intellettuale impegnato che ricorda sempre le parole di Gian Maria Volonté: “Quello che si fa in palcoscenico è sempre un atto politico”».

L’attore abruzzese è da sempre impegnato politicamente

Protagonista di tanti film e soprattutto fiction di successo, Lino Guanciale non è una new-entry in politica e nemmeno nel Partito democratico. Da sempre impegnato attivamente, nella sua regione di origine ha infatti anche ricoperto in passato alcuni incarichi culturali con i Dem. Adesso questa nuova “avventura” a supporto della deputata che punta alla segreteria del partito.

La carriera di Guanciale, star delle fiction

Nato ad Avezzano il 21 maggio 1979, Lino Guanciale ha ottenuto il primo grande successo televisivo nel 2013 con il ruolo dell’avvocato Guido Corsi, nella serie Che Dio ci aiuti, ripreso anche nelle stagioni successive fino al 2017. Nel frattempo aveva affiancato Miriam Leone e Vanessa Incontrada, rispettivamente nelle fiction La dama velata e Non dirlo al mio capo. Dal 2017 è protagonista della serie poliziesca-fantastica La porta rossa, trasmessa da Rai 2. Ormai attore molto popolare, nel 2021 ha ricevuto riceve il Nastro d’argento come protagonista della serie Il commissario Ricciardi. Nel 2022 è tornato sul piccolo schermo con altre due fiction: Noi e Sopravvissuti. Nello stesso anno ha inoltre pubblicato il suo primo libro, Inchiostro.

