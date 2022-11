Pd, Elly Schlein vuole la segreteria ma una regola le impedisce di candidarsi

Appena una settimana fa aveva detto di volersi candidare, ma forse non potrà farlo. Tra Elly Schlein e la segreteria del Pd, alla vigilia dell’Assemblea nazionale del partito che si svolgerà domani a Roma, si frappone lo Statuto del Partito democratico. Un problema non indifferente perché impedirebbe, perché sono due i comma di altrettanti articoli a bloccare la sua candidatura. E proprio domani all’ordine del giorno ci saranno alcune modifiche al regolamento, in modo da permettere anche agli esterni, come lei, di candidarsi. Schlein, infatti, non è iscritta ai dem nonostante sia stata eletta alla Camera tra le fila del Pd. Per questo, da regolamento, non potrebbe presentare la candidatura.

Gli articoli 12 e 4

Sono due gli articoli a fermare Schlein. Da una parte c’è il comma 5 dell’articolo 12, che recita: «Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario nazionale e componente dell’Assemblea nazionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni, e che risultino tra i firmatari dei documenti politici presentati al voto degli iscritti, nella prima fase del congresso di cui al comma 3». Come detto, Schlein non risulta iscritta. Inoltre entra in causa anche il comma 9 dell’articolo 4, che vieta di iscriversi a chi appartiene «ad altri movimenti politici o ad altri partiti politici o aderenti, all’interno delle Assemblee elettive, a gruppi diversi da quello del Partito Democratico». E Schlein risulta ancora all’interno di Green Italia, una rete ecologista italiana, divenuta associazione.

Come funziona l’assemblea nazionale

Per modificare lo Statuto occorre far sottoscrivere le proposte ad almeno 100 componenti, prima di passare all’esame e alla votazione. L’elezione del segretario arriva ogni 4 oggi e l’assemblea viene indetta a sei mesi dalla fine del mandato del segretario attuale, in questo caso Enrico Eletta, succeduto nel 2019 a Nicola Zingaretti. Il congresso si terrà in due fasi. Nella prima si voteranno i documenti programmatici passati dai circoli, aprendo poi la seconda fase, quella del confronto in cui si raccolgono le candidature. I due candidati più votati faranno le primarie, aperte a tutti gli elettori del Pd.