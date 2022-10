Pd, il nodo dei neo-eletti slegati dalle correnti

C’è chi dice che «è arrivato il momento di «scioglierlo» (Rosy Bindi). Per qualcun altro va difeso da chi lo vuole «disintegrare» (Luigi Zanda). In mezzo c’è chi anche chi chiede di ritrovare e ricostruire la «riconoscibilità» perduta (Gianni Cuperlo). Resta il fatto che nonostante l’innegabile sconfitta elettorale, il Pd è il secondo partito italiano e ora si dice pronto, almeno così sostiene il segretario dimissionario Enrico Letta, a «organizzare un’opposizione seria alla destra». Intanto la macchina del congresso si è messa in moto e l’«accanimento terapeutico» (copyright sempre di Bindi) ha già i suoi protagonisti. Dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la sua vice – neoletta deputata – Elly Schlein agli autocandidati come l’ex ministra alle Infrastrutture nel governo Conte II Paola De Micheli e il coordinatore dei sindaci dem Matteo Ricci, si moltiplicano gli aspiranti successori a Letta.

I neo parlamentari non organici al Pd

Il congresso però – meglio, la stagione congressuale – rischia di essere superato dalla carica dei neoeletti in parlamento. Dei 69 deputati e 40 senatori entrati nei Palazzi, alcuni infatti provengono da mondi non propriamente organici al Pd. Una quindicina di parlamentari infatti (circa il 10 per cento degli eletti) non risponde a nessuna delle correnti dem. Certo, qualche deputato e senatore può essere direttamente riconducibile all’attuale segretario che però ha escluso una sua ricandidatura al Nazareno. Sono gli eletti con la lista Italia democratica e progressista, frutto di un’alleanza con forze minori, da Articolo Uno guidato da Roberto Speranza a Demos Democrazia solidale fino al Partito socialista Italiano (alle urne non pervenuto). Proprio Articolo Uno oltre a Speranza ha portato in parlamento la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra, il capogruppo uscente di Liberi e Uguali (Leu) Federico Fornaro, Nicola Stumpo e il coordinatore nazionale del partito Arturo Scotto. Tutti e cinque sono stati eletti nel plurinominale. Passando invece a Demos, va segnalata l’elezione alla Camera di Paolo Ciani, nel collegio uninominale di Roma – Municipio 1. Spostandosi a Palazzo Madama nel futuro gruppo della lista legata al Pd ci saranno diversi esponenti “non organici”. Il più celebre è senz’altro Pierferdinando Casini, uscito vittorioso dalla sfida nel collegio di Bologna con Vittorio Sgarbi e già eletto con i dem nella passata legislatura. Ci sono poi due volti noti del sindacalismo italiano: l’ex segretaria generale Cgil Susanna Camusso e l’ex segretaria generale Cisl Annamaria Furlan. Negli scranni del Senato siederà anche la vicepresidente di Libera Vincenza Rando, vincitrice nel collegio uninominale di Modena. Tra gli eletti vi è pure Carlo Cottarelli, rientrato dopo aver perso la sfida a Cremona con Daniela Santanché. Mentre nella circoscrizione Europa ha avuto la meglio il virologo Andrea Crisanti.

La competizione con il M5s

Il Pd dunque arriverà al congresso con gruppi parlamentari non pienamente allineati, con eletti estranei alle logiche correntizie. Un “avviso” agli aspiranti segretari: gestire il rapporto con gli eletti sarà fondamentale per rilanciare l’azione del partito e mettere in difficoltà il futuro governo di centrodestra. In più, occorre guardarsi dai possibili competitor, come il Movimento 5 stelle. Giuseppe Conte – eletto alla Camera – potrà contare su una forza di 80 parlamentari (28 senatori e 52 deputati). I numeri sono ridotti rispetto all’exploit del M5s alle elezioni del 2018. Tuttavia consentiranno di formare gruppi compatti e pronti a organizzare l’opposizione.