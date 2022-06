Il campo largo di Letta divide il Pd: una mappa

Il campo largo, prima di tutto. Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, non è intenzionato a fare nemmeno mezzo passo indietro: la sua strategia non cambia dopo l’esito delle Amministrative che ha visto il tracollo del Movimento 5 stelle, il principale alleato nelle intenzioni del leader dem. Eppure tra gli altri dirigenti si fa largo un’idea diversa, un progetto meno largo e più focalizzato sull’alleanza con l’area centrista, identificata con l’etichetta liberal-democratica, incarnata da Azione di Carlo Calenda. Ma anche da Italia Viva di Matteo Renzi e, perché no, la fazione governista di Forza Italia, quindi Mariastella Gelmini e Renato Brunetta. Ci sono insomma vari posizionamenti: i tifosi della coalizione con i centristi, i teorici del campo largo che più largo non si può, altri che invece tifano per un campo largo ma non troppo, escludendo magari la sinistra radicale. E chi, invece, punta a un’autonomia del Pd con una modifica della legge elettorale in senso proporzionale, per cercare gli alleati alla chiusura delle urne.

Base riformista contro l’allargamento al M5s ma con prudenza

A esporsi in pubblico, senza troppe remore, è stato l’ex capogruppo al Senato del Pd, Andrea Marcucci. «Il Pd per competere deve avviare un dialogo con Azione, Italia Viva ed i civici», ha scritto sui canali social subito dopo le elezioni.

I risultati parziali delle amministrative ci danno una prima indicazione chiara: il Pd per competere deve avviare un dialogo con Azione, Italia Viva ed i civici. I candidati dem vanno bene a Verona, a Parma e a Lucca anche senza l’alleato 5 stelle. #comunali — Andrea Marcucci (@AndreaMarcucci) June 13, 2022

Quindi, via il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte – la cui leadeship almeno dal punto di vista legale è intatta – dentro i centristi. Marcucci è in effetti la testa d’ariete di Base riformista, la corrente guidata dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e da Luca Lotti, che mette insieme proprio tutti gli ex renziani rimasti nel Pd. Le posizioni sono più caute, sfumate, rispetto alle parole di Marcucci. Nessuno vuole sfidare apertamente il segretario nella consapevolezza che sarà lui a fare le liste. Quindi, meglio tenere i rapporti buoni. Ma il senso non cambia: Guerini & Co. puntano all’allargamento al centro, lasciando fuori il M5s. «Conte è ininfluente, non si tratta neanche più di dire al Movimento 5 stelle di uscire dal campo largo ma di chiedere a Calenda di entrare, naturalmente il leader di Azione per ora alzerà il prezzo e dirà di no», spiega una fonte interna a Tag43. Che aggiunge un «per ora». Lasciando intendere che lo spazio di dialogo è nei fatti già aperto.

L’ala di Orfini non vuole coalizioni pre voto

Ma c’è anche chi chiede una strategia diversa. L’ala che fa capo a Matteo Orfini e Fausto Raciti si muove per chiedere una riforma della legge elettorale, in senso proporzionale. L’obiettivo è quello di garantire una competizione elettorale in cui non ci siano coalizioni precostituite. Una sorta di vocazione maggioritaria senza maggioritario, nel senso che il partito porterebbe avanti la propria linea, cercando di affermarsi come prima forza politica. E portare a casa l’incarico per formare il governo da parte del Presidente della Repubblica, andando a caccia della maggioranza in Parlamento. Speranza di riuscita del progetto? «Difficile sbilanciarsi, ma nelle prossime settimane qualcosa potrebbe muoversi», apprende Tag43. Anche perché lo stesso Conte è sempre più determinato a varare una legge proporzionale, in modo da sganciarsi dai dem e portare avanti le sue battaglie in maniera più identitaria. D’altra parte il centrodestra ha detto di non essere interessato all’offerta. Almeno per il momento.

I franceschiniani per un campo larghino, senza la sinistra di Fratoianni

Ma le correnti di minoranza devono fare i conti con il progetto di Letta, che giocando di sponda con l’ex ministro Francesco Boccia, non ha cambiato idea: il “campo largo” è l’unica soluzione che immagina come sbocco politico. Il segretario segue le mosse del Movimento, preoccupato dalle difficoltà emerse nel voto delle Amministrative, ma andando a braccetto proprio con Boccia che ha chiesto di non sottovalutare i 5 stelle, dandoli per morti. La posizione ufficiale di Largo del Nazareno è insomma quella di mettere dentro sia la sinistra radicale che i liberali da Calenda e, perché no, a Renzi, includendo nel discorso il M5s. Come si riesce? «La politica è anche l’arte dell’impossibile», è la replica, data in via informale, dagli uomini più vicini a Letta, che trova la benedizione del suo vice, Peppe Provenzano. Tra le varie opzioni c’è chi invece pensa a un campo largo, ma non troppo, magari sfrangiando alcuni rami – come la sinistra radicale di Nicola Fratoianni – e valutando il peso di Italia Viva prima di spendersi eccessivamente per un rientro in gioco. È il pensiero che si muove soprattutto tra i franceschiniani, la pattuglia che si rifà al ministro della Cultura. Che quando si tratta di tattica politica, alla lunga, dimostra di vederci lungo.