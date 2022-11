Il Pd cambia statuto: Elly Schlein potrà candidarsi alle primarie

Un comma dello statuto stava per impedire a Elly Schlein, che tuttora non figura tra i tesserati del Partito democratico, di candidarsi alle primarie per la successione a Enrico Letta, segretario dimissionario. Serviva una modifica, che è stata approvata con 553 voti su 610, 21 contrari e 36 astenuti. L’ex vicepresidente dell’Emilia-Romagna ha adesso tempo fino al 27 gennaio, ovvero il termine ultimo per la presentazione delle candidature, per iscriversi al partito che punta a guidare.

Cosa prevedeva il comma 5 dell’articolo 12

«Mi intessa aderire alla fase costituente del congresso Pd per portare un contributo di proposte, non da sola ma con altri, dentro e fuori il Pd. Servono processi collettivi, plurali. Le traiettorie personali non possono cambiare le cose, partecipiamo», aveva detto Schlein. All’ordine del giorno dell’assemblea del Pd c’era anche la modifica all’articolo 12 comma 5 dello statuto, necessaria per permettere agli “esterni” come lei di correre alle primarie, a patto di iscriversi al partito entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature. Così recitava il comma: «Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario nazionale e componente dell’Assemblea nazionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni, e che risultino tra i firmatari dei documenti politici presentati al voto degli iscritti, nella prima fase del congresso di cui al comma 3».

Il “paletto” del comma 9 dell’articolo 4

In realtà anche un altro comma aveva creato qualche grattacapo a Schlein: il numero 9 dell’articolo 4 del regolamento dem, che vietava l’iscrizione agli appartenenti « ad altri movimenti politici o ad altri partiti politici o aderenti, all’interno delle Assemblee elettive, a gruppi diversi da quello del Partito Democratico». Schlein risulta ancora all’interno della rete ecologista Green Italia, divenuta però associazione.