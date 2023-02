Pd, Amendola ammette: «Voterò Schlein, è di sinistra»

Nel giorno del suo 60esimo compleanno, Claudio Amendola colleziona ospitate e auguri da parte di fan, giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo. E non lesina commenti sul mondo della politica, lui che da sempre è vicino al centrosinistra. Anche stavolta parla del Pd, spiegando che «tra Bonaccini e Schlein? Voto femmina, perché Schlein è di sinistra». Lo fa durante un’intervista a Un giorno da pecora, programma condotto da Geppy Cucciari e Giorgio Lauro. Su La7, a L’aria che tira, parla invece di Giorgia Meloni: «Come me l’aspettavo, politica di destra con una sua visione del mondo». E poi confessa di non aver votato.

Amendola sul Pd: «Più facile che la Roma vada in Champions e non il Pd al governo»

Il celebre attore su Rai Radio1 parla delle primarie del Pd: «Ho scoperto che possiamo votare tutti, quando rimarranno in due. E mi sa che ci andrò. Se resteranno Bonaccini e Schlein? Voto femmina, Schlein, perché è di sinistra». Scherza con i conduttori che insistono sul tema e gli chiedono se non sia troppo di sinistra per il Pd. Lui risponde «sì». Poi calcio e politica: la domanda è se sia più facile rivedere la Roma in Champions League o il Pd al governo: «Che la Roma vada in Champions, l’altra, almeno per i prossimi cinque anni, non è una ipotesi quotata». E poi l’allenatore: chi per il Pd? Mourinho? «Ci vorrebbe un Carletto Mazzone, perché già il suo nome è onomatopeico».

Su La7: «Giorgia? Ha capito che c’è un limite»

Su La7, invece, il tema è diverso. Myrta Merlino gli chiede come vede gli italiani: «Gli italiani penso siano sereni. Finalmente hanno un governo eletto, politico. Giorgia? Una politica di destra, super navigata con una sua visione del mondo e con un mandato fortissimo. Questo le consente di fare tutto quello che ha capito che può fare. Lei ha capito che c’è un limite oltre cui non può andare, non possiamo andarci contro Paese. Io per la prima volta nella mia vita non ho votato né alle politiche né alle regionali. L’ho fatto dopo una grande riflessione: non volevo votare tanto per votare. Ho insegnato ai miei figli che bisogna votare, l’importanza del mondo. Ma stavolta non ho votato perché non ritenevo giusto farlo in questa tornata elettorale. Nell’ultima, quella regionale, era una partita talmente impari che mi è passata la voglia».