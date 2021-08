Saper toccare il tasto giusto

Con lo smartworking, le ore passate davanti allo schermo di un pc, che già per molti tra lavoro e svago rappresentano la maggior parte della giornata, sono aumentate esponenzialmente. Ecco perché un’attrezzatura adeguata e all’avanguardia può fare la differenza. Fra gli accessori più importanti ci sono le tastiere: meccaniche, con interruttori tattili o lineari, la scelta è vasta. Gli esperti di Wired hanno stilato una classifica con i migliori dispositivi, strizzando l’occhio anche ai gamer più incalliti. Ecco le cinque migliori tastiere sul mercato.

Le cinque migliori tastiere per pc

Tastiera Logitech Pro X: parola d’ordine personalizzazione

Parola d’ordine: personalizzazione. Il punto di forza di Logitech Pro X, considerata dagli esperti di Wired il miglior accessorio sul mercato, è la possibilità di adattarla totalmente ai propri gusti. Si può scegliere ogni singolo tasto fra tre differenti tipologie: GX Blue Clicky per un clic nitido, GX Red Linear per un tocco più silenzioso e fluido, ma comunque soddisfacente, o GX Brown Tactile che garantisce più “morbidezza” e un feedback tattile. Non solo work office però. Logitech ha pensato anche ai gamer, con la possibilità di personalizzare anche i colori di alcuni pulsanti per farli risaltare durante le sessioni di gioco. Il prezzo è di 154,99 euro.

Logitech G513 Carbon: il top per il lavoro agile

Silenziosa e discreta, Logitech G513 Carbon è perfetta per lo smartworking. Grazie alla sua colorazione nera opaca, non disturba l’utente durante l’utilizzo, aiutando la concentrazione anche durante le giornate di lavoro più stressanti. Come la top di gamma Pro X, citata sopra, consente la personalizzazione dei tasti in tre tipologie differenti per soddisfare i polpastrelli più esigenti. È ottima anche per coloro che vogliono distrarsi con qualche videogame, dato che è dotata di retroilluminazione RGB personalizzabile e tasti resistenti all’utilizzo prolungato. Il prezzo è di 184,99 euro.

Filco Majestouch 2: un classico senza età

Old but gold, direbbero gli inglesi. Per noi invece vale il motto “squadra che vince non si cambia”. Se cercate la tradizione non potete fare a meno di Filco Majestouch 2. La ditta giapponese è stata tra le prime a produrre tastiere metalliche di successo negli Stati Uniti, grazie al suo design minimal e poco invasivo, adatto sia alle giornate in ufficio che alle nottate videoludiche. Sebbene sia difficile da trovare, la si può acquistare sui vari siti di e-commerce, se si è disposti a sborsare qualche euro in più: il prezzo infatti supera i 200 euro.

Roccat Vulcan 120/121/122 Aimo: progettata per giocare

Se i precedenti modelli sono perfetti per un uso ibrido, Roccat ha pensato esclusivamente ai gamer. Progettate per i videogiochi, le tastiere Vulcan 120, 121 e 122 Aimo si differenziano solo in base alla colorazione che varia dal bianco al nero. Sono dotate di tasti tattili rapidi e reattivi che offrono uno strumento di precisione altamente competitivo anche per i giochi online più difficili. Fra le opzioni, anche la personalizzazione della retroilluminazione e l’acquisto di copritasti sottili e delicati. Il prezzo è di 159,99 euro.

Logitech Craft: design all’avanguardia

Come sottolineano gli esperti di Wired, Logitech Craft è uno strumento votato alla produttività. Grazie a lei, anche una stanza anonima acquisisce le caratteristiche di un ufficio ultramoderno. Il suo design in alluminio e plastica grigio opaca, oltre ai copritasti silenziosi, la rendono perfetta per ogni appartamento. La caratteristica distintiva è senza dubbio la manopola sensibile al tocco chiamata Crown: grazie a essa è possibile regolare la luminosità del pc e il volume della musica oppure sfruttare numerose opzioni sui programmi Adobe e Office. A migliorare ancora di più le prestazioni è il software integrato Craft che riconosce l’applicazione in uso e ne adatta le funzioni della manopola. Il prezzo è di 209 euro.