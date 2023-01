Pavia, spray al peperoncino in una scuola media: 10 intossicati

Nel centro di Pavia, precisamente all’interno della scuola media «Leonardo da Vinci», uno studente ha pensato di spruzzare uno spray al peperoncino in classe. Purtroppo, questo gesto scellerato, nato forse inizialmente come uno scherzo, ha avuto gravi conseguenze con un bilancio di 10 intossicati.

La dinamica dell’incidente a scuola di Pavia

Questa mattina, alla scuola media «Leonardo da Vinci», è successo un grave incidente che ha visto coinvolti dieci studenti. La giornata era iniziata normalmente e i ragazzi stavano svolgendo le loro attività scolastiche. Si sono recati nella palestra dell’istituto poi, per svolgere l’ora di educazione fisica. Tuttavia, non è ancora chiaro come uno studente abbia deciso di spruzzare uno spray al peperoncino.

Ciò ha colpito dieci studenti che sono rimasti intossicati dallo spray, un potente elemento che spesso viene usato come metodo di difesa contro malintenzionati. Gli alunni infatti, avevano accusato sintomi come un forte bruciore agli occhi e difficoltà nel respirare.

L’arrivo dei soccorsi e le indagini della polizia

Subito sono stati allertati i soccorsi, così da evitare conseguenze più gravi. Si sono recati all’istituto scolastico in centro a Pavia gli operatori del 118 che hanno aiutato gli studenti feriti. Fortunatamente, i ragazzi, tutti tra i 12 e i 13 anni di età, sono in buone condizioni. Comunque, solo per due di loro è stato necessario un controllo più approfondito e per questa ragione sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico San Matteo. Oltre agli operatori del 118, sono arrivati sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco e gli agenti della Questura di Pavia.

In particolar modo, gli agenti ora dovranno occuparsi di ricostruire la vicenda. Sembrerebbe che uno studente abbia spruzzato uno spray urticante al peperoncino nei locali della palestra e ciò avrebbe scatenato le reazioni avverse. Inoltre, attraverso le indagini, gli agenti proveranno a identificare lo studente colpevole.