Pavia, arrestata la prof che ha investito e ucciso il maestro d’asilo Daniele Marchi

Nella mattinata di lunedì 23 gennaio, una professoressa di 65 anni ha travolto e ucciso un uomo in bicicletta. La donna al volante della sua macchina ha investito il ciclista senza accorgersi di nulla. L’uomo era un maestro di asilo, Daniele Marchi di 49 anni.

Incidente a Pavia: prof investe maestro d’asilo

L’insegnante della scuola superiore professionale di Pavia stava andando al lavoro e sembra non essersi accorta dell’incidente. Dopo aver investito l’uomo, infatti, si è recata verso la scuola per fare lezione ed ha parcheggiato la sua auto a pochi metri dal luogo dell’incidente. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 7.30 in viale Resistenza. La donna non è scesa dalla macchina e non ha prestato soccorso, ha continuato la sua marcia ignara di quanto successo.

La vittima è Daniele Marchi, 49enne e maestro all’asilo Ada Negri a Borgo Ticino. L’uomo ha riportato ferite molto gravi ed è morto poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo. Quando le forze dell’ordine e i soccorsi sono giunti sul luogo dell’incidente, Daniele Marchi era a terra privo di conoscenza e purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Prof arrestata dalle autorità

Grazie alle telecamere presenti in zona è stato ricostruito l’accaduto e trovato subito il colpevole. La professoressa era alla guida di una Renault Captur che aveva parcheggiato a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente. Gli agenti che hanno trovato l’auto e hanno notato il sangue sotto la carrozzeria, particolare che ha confermato che fosse proprio quella che aveva investito e ucciso il ciclista.

Sono stati gli stessi studenti della prof a metterla in allarme quando hanno visto attorno alla sua macchina, vigili e poliziotti. La donna, che ha raggiunto l’autovettura per chiedere spiegazioni, ha dichiarato di non essersi accorta di nulla. É stata arrestata con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso e si trova ai domiciliari.