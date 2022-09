Pavia, incendia un’auto per vendetta ma sbaglia e brucia quella di un carabiniere

Un debitore non gli aveva restituito i soldi. Così un 48enne di Pavia ha deciso di vendicarsi, incendiando un’auto e pensando che fosse quella del suo debitore. Peccato, però, che il creditore si sia ritrovato a incendiare l’auto di un carabiniere maresciallo. Il 48enne risultava incensurato prima del fatto. Il debitore non aveva pagato per la cessione di un negozio e l’auto del carabiniere era troppo simile a quella del debitore. Così il creditore non ha badato alla targa e ha portato avanti i suoi propositi piromani.

Incendia auto di un carabiniere: perché

L’incendio doveva essere da monito al debitore, ma alla fine costa una condanna al creditore. Infatti, l’uomo è stato identificato e denunciato. Poi, ha patteggiato una condanna di un anno e 11 mesi. Quindi, ora non risulta incensurato. I fatti risalgono allo scorso 18 febbraio.

Il problema è che le fiamme si sono propagate, quindi è stato coinvolto un altro mezzo, di proprietà di un farmacista. Anche questo signore non aveva nulla a che vedere come il debito, al pari dell’auto del carabiniere.

Chi doveva essere la vittima

Il creditore ha dichiarato di volerla solo far pagare a un debitore, incendiando l’auto mentre era parcheggiata. Purtroppo, però, non ha tenuto conto del numero di targa e ha finito per incendiare un mezzo che era anche registrato come militare, senza contare i danni anche al mezzo del farmacista. Il 48enne ora ha patteggiato la sua pena e non potrà rientrare facilmente del debito contratto.

Il tutto sarebbe nato per ragioni economiche, in quanto l’uomo era disperato e viveva in condizioni precarie. Per trovarlo, i Carabinieri di Pavia hanno verificato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e hanno analizzato i tabulati telefonici e un’impronta digitale trovata sul barattolo di vetro che conteneva il liquido infiammabile. A quanto si apprende, il liquido sarebbe servito per l’incendio.