Pavia, costringevano gli operai a lavorare 15 ore tutti i giorni: tre arresti

Lavorare per 15 ore al giorno tutti i giorni. Questa era la condizione in cui erano costretti a vivere i dipendenti cinesi di tre aziende fantasma a Pavia. Infatti, per eludere i controlli, le tre aziende cambiavano spesso partita Iva, nome e riferimenti. La Guardia di Finanza, però, li ha scoperti lo stesso.

Lavorare 15 ore al giorno, la scoperta dalle telecamere

Verificando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, i finanzieri hanno scoperto che gli operai erano costretti a turni di lavoro massacranti dalle 10 alle 15 ore al giorno, senza potersi fermare. In più, erano costretti a vivere nelle stesse aziende dove lavoravano con condizioni igieniche e letti di fortuna. A controllare il loro lavoro c’era un gruppo di caporali cinesi. Le aziende cambiavano spesso nome e denominazione, in quanto gli arrestati si sarebbero fatti aiutare da prestanome. Questo metodo consentiva loro di sfuggire ai controlli.

Ora le accuse a cui devono rispondere tre datori di lavoro arrestati dai finanzieri sono di intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera. Infatti, gli operai non sarebbero stati pagati in base alle ore lavorate, ma in base ai pezzi prodotti, che venivano segnalati su un registro. Il compenso era comunque di gran lunga inferiore alle normative e ai contratti nazionali. A quanto si apprende, gli operai non avrebbero avuto nemmeno dei giorni di riposo e non avrebbero avuto modo di difendersi, non conoscendo la nostra lingua.

Le indagini

Stando alle indagini, i contratti collettivi di lavoro non sarebbero stati rispettati. Le tre aziende fantasma lavoravano nella zona di Vigevano, in provincia di Pavia. Le aziende erano registrate come ditte individuali. I caporali fingevano di non conoscere l’italiano durante i controlli e si mimetizzavano tra gli altri operai. Infatti, nessuno dei dipendenti era a conoscenza della nostra lingua, tranne i tre padroni.

Ora si trovano in carcere presso la sede di Torre del Gallo a Pavia.