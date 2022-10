Pavia, anziani maltrattati e umiliati in una casa famiglia: 5 arresti

Anziani maltrattati e umiliati nella «Casa degli orrori» a Pavia: sono stati arrestati 5 persone che si occupavano della casa di riposo, tutti con diverse accuse a loro carico. Nel frattempo, la struttura è stata sospesa dai carabinieri del Nas di Milano.

Insulti, urla e mortificazioni nella «Casa degli orrori» a Pavia

Il Nas di Milano ha sospeso una casa di riposo per anziani a Pavia e ha effettuato 5 arresti tra cui il titolare insieme a quattro operatrici condannati ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti aggravati nei confronti degli ospiti. Le indagini sono state svolte dai carabinieri del Nas di Milano, con la collaborazione della Procura di Pavia. Le vittime anziane venivano schernite e subivano urla e mortificazioni tali da far vivere nella casa di riposo «un clima di costante subordinazione e umiliazione».

Ingiurie, urla, mortificazioni che tramite le indagini eseguite nel periodo estivo dell’anno corrente, hanno messo in risalto elaborati e giornalieri maltrattamenti nei confronti degli anziani. Tra le vittime dei maltrattamenti ci sono alcuni soggetti non autosufficienti. Gli ospiti della struttura non erano né curati né nutriti adeguatamente e dalle indagini si è evidenziato anche un totale disinteresse per l’alimentazione, la sicurezza alimentare, l’igiene, la vigilanza e le necessità mediche. Gli anziani che al momento degli arresti erano ancora ospiti della struttura sono stati affidati alle rispettive famiglie.

La casa famiglia è stata chiusa

Sono arrivati i provvedimenti per gli operatori arrestati nella struttura, vale a dire «sospensione temporanea dell’esercizio di attività professionali relative ai servizi assistenziali alla persona». Per questa ragione, la casa di riposo dei maltrattamenti di Pavia è stata chiusa dai Nas e ora non si sa se e quando verrà riaperta in futuro. La decisione presa è stata confermata dopo che le indagini hanno confermato e fatto emergere come gli anziani venivano sottoposti a maltrattamenti continui e pesanti offese.