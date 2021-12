Zamparini ricoverato e operato d’urgenza, le condizioni dell’ex presidente del Palermo

L’ex proprietario e presidente del Palermo Calcio, il vulcanico Maurizio Zamparini, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Udine. Ore delicate per l’imprenditore, che pare essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per delle complicazioni improvvise di cui non è stata specificata la natura. Adesso Zamparini dovrebbe essere ricoverato in terapia intensiva e si valutano costantemente le proprie condizioni di salute. Non si tratterebbe di problemi legati al Covid. Si attendono già nelle prossime ore novità sul suo stato di salute.

Zamparini: la perdita del figlio Armando

Un anno complicato e difficile per l’imprenditore e per tutta la famiglia Zamparini. Soltanto lo scorso 1 ottobre, meno di tre mesi fa, l’ex presidente del Palermo ha dovuto dire addio al figlio Armando. Il 23enne, nato dalla storia di Maurizio con la compagna Laura Giordani, è stato trovato all’interno della propria stanza a Londra privo di vita. Un dolore immenso per i genitori e tutta la famiglia, che ora devono fare anche i conti con il malore, il ricovero e l’intervento subito oggi dal capo famiglia.

Zamparini: gli anni d’oro del Palermo in serie A e i talenti portati in Italia

Maurizio Zamparini ha compiuto 80 anni lo scorso giugno. La sua vita da imprenditore parte grazie alla catena di arredamenti Emmezeta, mentre nel calcio ha acquistato il Venezia prima dell’avventura con il Palermo. In Veneto conquistò la Serie A e portò in Italia un talento cristallino come Alvaro Recoba, diventato poi una vera stella dell’Inter. In rosanero, oltre alla Serie A, riuscì a portare la Sicilia fino alle coppe europee, giocando con il Palermo il Trofeo Intertoto. Grosso, Barzagli, Zaccardo e Toni, quattro campioni del mondo con la maglia dell’Italia nel 2006, videro la propria carriera decollare al Palermo durante la presidenza Zamparini. Ma in quel periodo di grandi soddisfazioni, nel capoluogo siciliano sbarcarono giocatori di altissimo profilo, da Cavani a Dybala, fino a Belotti.