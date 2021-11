Paul Rudd è l’uomo più sexy del mondo 2021 per la rivista People

Paul Rudd è stato incoronato uomo più sexy del mondo del 2021 da People. Il magazine americano ha infatti scelto a sorpresa il celebre volto Marvel, interprete del supereroe Ant-Man. Il 52enne rubacuori di Ragazze a Beverly Hills ha infatti battuto il favorito, Chris Evans, suo “collega” supereroe che nell’Universo dei fumetti di Stan Lee ha vestito i panni di Captain America.

L’annuncio al The Late Show with Stephen Colbert

L’annuncio è arrivato ieri sera durante il The Late Show with Stephen Colbert, uno dei programmi più seguiti degli Stati Uniti. L’attore, ospite in studio, ha dovuto prima affrontare diversi test per valutare il suo livello di sex appeal, tra cui un esame fisico, servizi fotografici nei panni di un muratore e un uomo di Chiesa e vari giudizi esterni. Alla fine dell’analisi, quando Rudd ha creduto di non aver superato l’esame, Colbert ha annunciato a gran voce la decisione di People.

«Ci sono tante persone che avrebbero meritato questo riconoscimento al posto mio», ha detto Rudd a People. «So che quando le persone sentiranno che sono stato eletto l’uomo più sexy del mondo reagiranno con un sonoro “Cosa?”. Dico sul serio, non è falsa umiltà». L’attore ha così preso lo scettro dalle mani di Michael B. Jordan (Creed), vincitore dello scorso anno. Prima di lui erano stati eletti il cantautore John Legend e l’attore Idris Elba. Paul Rudd è il quarto attore dei cinecomic a vincere il titolo, dopo Hugh Jackman (X-Men) nel 1008, Ryan Reynolds (Deadpool) nel 2010 e Chris Hemsworth (Thor) nel 2014.

Nell’albo dei vincitori anche Brad Pitt e Johnny Depp

Negli anni, sul trono dei più sexy si sono seduti anche Tom Cruise (1990), David Beckham (2015) e Dwayne Johnson (2016). Il primo in ordine di tempo fu Mel Gibson, incoronato uomo più sexy nel 1985, mentre Brad Pitt, George Clooney e Johnny Depp sono gli unici tre ad aver trionfato in due edizioni differenti. Il vincitore più giovane è stato John F. Kennedy Jr., figlio dell’ex presidente Usa, che fu eletto nel 1988 a 27 anni, mentre il più anziano è stato Sean Connery, vincitore l’anno successivo all’età di 59 anni.

Paul Rudd tornerà al cinema la prossima settimana, il 18 novembre, in Ghostbusters Legacy, nuovo capitolo della celebre saga sugli acchiappafantasmi più famosi del grande schermo. Fra i ruoli più famosi, si ricorda anche quello di Mike Hannigan nelle ultime due stagioni della sitcom Friends. Oltre ai film del Marvel Cinematic Universe, Rudd ha recitato in 40 anni vergine con Steve Carrell e in Una notte al museo al fianco di Ben Stiller.