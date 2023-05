Paul Pogba, è nato il terzo figlio. La dedica alla moglie: «Sono orgoglioso»

Il centrocampista della Juventus e della nazionale francese Paul Pogba ha annunciato su Instagram la nascita del terzo figlio avuto dalla moglie Maria Zulay Salaues, modella boliviana di 29 anni.

Paul Pogba, è nato il terzo figlio

«Sono così orgoglioso», ha scritto sui social il calciatore che, dopo Labile Shakur di 4 anni e Keyaan Zaahid di quasi 3 ha rivissuto la gioia di diventare padre. Il centrocampista ha pubblicato sul suo profilo alcune foto con la moglie direttamente dall’ospedale. «È arrivato un nuovo membro dei Pogba. Sono papà per la terza volta e sono così orgoglioso della mia regina Zulay. Sono felicissimo», ha scritto a corredo degli scatti pubblicati.

Tanti gli auguri ricevuti, come quello di Paulo Dybala, che ha scritto «Auguri fratello» e del club bianconero che su Twitter ha salutato così il nuovo arrivato: «Terzo fiocco azzurro in casa Pogba. Tanti auguri a Zulay e Paul».

Il nome non è stato ancora reso noto

Paul Pogba e Maria Zulay Salaues stanno insieme dal 2017 e si sono sposati nel 2019 coronando il loro amore con la nascita dei loro figli, Labile Shakur, Keyaan Zaahid e l’ultimo arrivato, il cui nome non è stato reso pubblico. Una gioia attesa e documenta sui social anche gli scorsi mesi. A marzo, in occasione del suo 30esimo compleanno, il calciatore aveva pubblicato una foto in cui accarezzava il pancione della moglie. «Non posso essere più grato per tutto quello che ho… a volte le cose non vanno come vogliamo e non puoi farci nulla, ma quello che puoi fare è goderti e apprezzare ogni momento con le persone che ami, che ti rendono felice e una persona migliore ogni giorno», aveva scritto il calciatore che negli ultimi mesi ha subito diversi infortuni.