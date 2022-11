Pogba, addio Qatar: salta il Mondiale e torna nel 2023

Paul Pogba salterà i Mondiali in Qatar e tornerà a giocare, si spera, nel 2023. A causa dell’incredibile serie di infortuni inanellata negli ultimi mesi, il centrocampista francese non potrà vestire la maglia della sua nazionale durante la prossima edizione della Coppa del Mondo. Passato in estate dal Manchester United alla Juventus, dov’è stato accolto dai tifosi come il grande colpo dell’estate bianconera, fin qui Pogba non ha giocato nemmeno un minuto in gare ufficiali. A un passo dal rientro, si è fermato nuovamente dopo aver accusato un forte dolore alla coscia destra. Si allunga la lista dei calciatori che salteranno la manifestazione.

L’agente conferma: «Non andrà in Qatar»

A confermare che il problema di Paul Pogba è più grave del previsto è stata la sua agente, Rafaela Pimenta, intervenuta su Le Parisien: «Dopo gli esami medici sostenuti fra ieri e oggi a Torino e Pittsburgh, è per me doloroso informarvi che Paul Pogba avrà ancora bisogno di tempo per riprendersi dall’infortunio. Per questo motivo, Paul non potrà rientrare a far parte della rosa della Juventus prima della pausa per i Mondiali e neanche di quella della Francia per il Qatar. Se un suo desiderio potesse cambiare le cose, giocherebbe domani, ma quello che cambia davvero le cose è solo il duro lavoro, la resilienza e la disciplina, che sono le uniche cose a cui Paul pensa in questo difficile momento. Paul continuerà a lavorare dando il massimo per tornare in campo per i tifosi e per la sua squadra il prima possibile».

La Juventus lo rivedrà nel 2023

E intanto il centrocampista francese è diventato un vero e proprio caso, anche nel suo club: la Juventus. Allegri aveva detto che non ci sarebbe stato prima della sosta, ma Pogba stava cercando di farsi trovare pronto per giocare qualche minuto e tentare di volare verso il ritiro della propria nazionale. Oggi la doccia fredda, confermata anche dal comunicato della società: «Paul Pogba, alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al J|Medical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Volker Musahl per la valutazione del ginocchio, necessita di proseguire il suo programma riabilitativo». Due mesi fa, Pogba si è operato al menisco e ora ha accusato un problema muscolare alla coscia della stessa gamba operata, la destra. Il rientro slitta al 2023.