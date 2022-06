Il regista Paul Haggis è stato arrestato a Ostuni per violenza sessuale

Il regista Paul Haggis è stato sottoposto a fermo a Ostuni (Brindisi) con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Secondo quanto comunicato dalla Procura di Brindisi, Haggis avrebbe costretto una donna a subire rapporti sessuali per due giorni a Ostuni, dove il cineasta si trova per partecipare alla kermesse Allora Fest. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, alle prime luci dell’alba, nonostante le sue precarie condizioni fisiche e psicologiche, la donna è stata accompagnata dal regista all’aeroporto di Brindisi e lasciata lì. Presso lo scalo, la vittima delle presunte violenze è stata assistita dal personale dell’aeroporto e della polizia di frontiera che, dopo averle prestato le prime cure, l’ha accompagnata negli uffici della squadra mobile dove ha sporto denuncia.

Paul Haggis, gli Oscar vinti con Crash – Contatto fisico

Nato il 10 marzo 1953 a London, in Canada, Paul Haggis ha vinto nel 2006 il Premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale del film Crash – Contatto fisico, premiato anche come miglior pellicola dall’Academy. Per lo stesso film, Haggis aveva ricevuto anche la candidatura all’Oscar per il miglior regista e si è aggiudicato il David di Donatello per il miglior film straniero.

Paul Haggis, la carriera da sceneggiatore e regista

Dopo un lunghissimo percorso come sceneggiatura di serie televisive, tra cui Love Boat, Il mio amico Arnold, Walker Texas Ranger, L.A. Law – Avvocati a Los Angeles e tante altre, nel 1993 ha debuttato finalmente nel cinema firmando la sceneggiatura e la regia del film Red Hot. Il successo è arrivato però al secondo tentativo, ovvero nel 2004 con Million Dollar Baby, che gli è valsa la nomination per la miglior sceneggiatura non originale. Dopo il successo del film diretto da Clint Eastowood e interpretato da Hilary Swank, Haggis ha firmato sceneggiatura, regia e produzione di Crash – Contatto Fisico, dramma corale che ha trionfato alla notte degli Oscar 2006. Successivamente ha scritto la sceneggiatura di Flags of Our Fathers, affidato ancora a Eastwood, così come di due pellicole della saga di 007: Casino Royale e Quantum of Solace. Scritti e diretti invece da Haggis i film Nella valle di Elah (2007), The Next Three Days (2010) e Third Person (2013).

Paul Haggis, la vita privata e la lunga militanza in Scientology

Divorziato due volte e con quattro figli, dopo aver mantenuto per 35 anni la sua appartenenza attiva nella Chiesa di Scientology, nel 2009 Haggis ha ufficialmente abbandonato l’organizzazione. Nello stesso anno ha fondato Artists for Peace and Justice, organizzazione no-profit che incoraggia la pace e la giustizia sociale, affrontando i problemi della povertà e del suffragio in tutto il mondo.