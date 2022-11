Paul Haggis condannato a risarcire donna per violenza sessuale

Paul Haggis è stato condannato in sede civile per violenza sessuale. Dopo essere stato arrestato in Italia ed essere stato successivamente rilasciato arrivano nuovi guai per l’esperto cinematografico. Il regista che ha vinto anche il premio Oscar per la Miglior Regia grazie al film Crash è stato condannato dopo un processo durato circa due settimane. Ora dovrà pagare una somma totale di 7,5 milioni di dollari.

La condanna per violenza sessuale di Paul Haggis

La condanna di Paul Haggis è arrivata grazie alle accuse che gli ha rivolto Haleigh Breest, agente pubblicitaria. Nel 2017 la donna aveva denunciato di aver subito molestie e violenze sessuali dal regista quattro anni prima. All’epoca dei fatti, la donna aveva 26 anni mentre il regista aveva il doppio della sua età. I due si erano incontrati a New York mentre la donna lavorava per promuovere eventi cinematografici.

Secondo la versione rilasciata dall’agente pubblicitaria, Paul Haggis l’avrebbe invitata dopo una prima nel suo loft di SoHo a New York. Qui il regista l’avrebbe forzata a praticargli sesso orale per poi stuprarla. D’altra parte, il regista aveva dichiarato che il tutto si era svolto consensualmente. Ad ogni modo, dopo circa 6 ore di attesa, la giuria ha premiato la versione della Breest che ha anche testimoniato al processo civile e ha dichiarato che non si era sentita di rifiutare l’invito di Haggis a causa del suo status come VIP.

Il risarcimento che il regista deve alla donna

Al termine dell’udienza, Haggis ha guardato le sue figlie e ha mormorato: «È tutto ok». Dopodiché è uscito in silenzio dall’aula e né lui né la sua famiglia o i suoi avvocati hanno risposto ai reporter. Ora il regista deve risarcire la donna con 7,5 milioni di dollari.

Inoltre, lunedì i giudici della corte torneranno a riunirsi in una nuova udienza per stabilire se Paul Haggis deve pagare anche i danni punitivi.