Chi è lo scrittore Paul Auster: la nipote di 10 mesi è morta per overdose

Tragedia choc a New York. Una bambina 10 mesi è morta per un overdose di eroina e fentanyl: il 44enne Daniel Auster, padre della piccola e figlio dello scrittore statunitense Paul Auster, è stato accusato di omicidio colposo, secondo quanto riferito dalla polizia. La piccola si chiamava Ruby ed è stata trovata priva di sensi l’1 novembre scorso in una casa in Bergen Street a Park Slope, nel distretto di Brooklyn, era stata dichiarata morta in ospedale. Sempre secondo quanto ha riferito la polizia, citata dal quotidiano New York Times, l’ufficio del medico legale ha successivamente stabilito che la piccola è deceduta per «intossicazione acuta» da droghe.

Paul Auster, il figlio accusato di omicidio colposo

Daniel Auster è stato accusato di omicidio colposo, ma la polizia non ha fornito dettagli su come la bambina sia entrata in contatto con le sostanze stupefacenti. Nel 1996 Daniel Auster era stato coinvolto in un noto caso di omicidio che vide Michael Alig, ovvero il più famoso organizzatore di feste notturne di New York, e il collega Robert “Freeze” Riggs uccidere lo spacciatore e dj Andrew “Angel” Melendez, per poi gettarne il cadavere ne fiume Hudson. Auster, che dichiarò di aver rubato a Melendez 3 mila dollari, fu condannato alla libertà vigilata. La vicenda aveva ispirato il film Party Monster, interpretato da Macaulay Culkin e uscito nel 2003.

Paul Auster, la carriera dello scrittore

Nato nel 1947 a Newark, Paul Auster è uno scrittore, saggista e poeta che, dopo aver pubblicato alcune raccolte di versi, una pièce teatrale e il saggio L’invenzione della solitudine, ha raggiunto il successo la Trilogia di New York (1987), composta dai romanzi Città di vetro, Fantasmi e La stanza chiusa, da cui emergeva il ritratto di una città enigmatica, labirintica, sospesa nel tempo. Tra i suoi romanzi anche Moon Palace (1989), La musica del caso (1990), Il libro delle illusioni (2002), Follie di Brooklyn (2005). Attivo anche nel mondo del cinema, ha firmato le sceneggiature Paul Auster ha firmato le sceneggiature dei film Smoke e Blue in the face, cimentandosi poi anche come regista con Lulu on the Bridge. Insieme ai connazionali Thomas Pynchon e Don DeLillo è considerato uno dei principali esponenti della letteratura statunitense contemporanea e postmodernista.