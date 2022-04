Morto per overdose Daniel, il figlio di Paul Auster

Dopo la morte della nipote di 10 mesi, il romanziere americano Paul Auster dice addio anche al figlio, Daniel Auster, padre della piccola Ruby. Una vicenda intricata quella che rivela il New York Post, che racconta della morte del 44enne, arrivata a poco più di una settimana dall’accusa e il seguente arresto per omicidio colposo della figlia. L’uomo, uscito su cauzione, è deceduto per overdose.

Daniel Auster e l’arresto per l’omicidio di Ruby

La vicenda dell’arresto di Daniel Auster risale allo scorso 15 aprile. L’uomo, 44 anni, è stato accusato di omicidio involontario e colposo per la morte della figlia Ruby, avvenuta il primo di novembre del 2021. Dopo l’arresto, Daniel è uscito su cauzione e oggi è stata diffusa la notizia della sua scomparsa. Gravi i problemi di droga che affliggevano il figlio del romanziere Paul Auster. Risalgono addirittura a decenni fa, tanto che lo stesso 44enne aveva ammesso da ragazzo di aver rubato 3mila dollari a uno spacciatore a inizio anni 2000. Secondo la polizia locale non sarebbe stato un suicidio ma una morte accidentale. L’uomo è morto per overdose e aveva in corpo ancora una quantità di stupefacenti simile a quella presa solitamente.

La storia di Ruby: anche lei morta per overdose

Paul Auster perde il figlio dopo aver perso la nipote Ruby soltanto sei mesi fa. La bambina aveva 10 mesi quando nel pomeriggio dell’1 novembre è stata ritrovata dalle squadre di emergenza nella sua residenza a Brooklyn. La piccola, figlia di Daniel, era priva di conoscenza e dopo la chiamata d’emergenza al 911 è stata trasportata al New York Methodist Hospital. Non ce l’ha fatta e il caso ha avuto notevole ribalta mediatica. L’autopsia ha determinato che la causa del decesso è stata riscontrata in un’overdose da fentanyl ed eroina, sebbene non sia stato possibile chiarire come l’abbia assunta. Per questo è stato poi incarcerato Daniel Auster, che oggi è morto con le stesse modalità.