Da Patuanelli alla presentazione del Vinitaly ai boschi di Borletti Buitoni: le pillole della giornata

Il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, durante la presentazione romana della prossima edizione di Vinitaly ha promesso che il governo guidato da Mario Draghi farà di tutto «perché si escluda il Nutriscore a livello di etichettatura come proposto dalla Commissione Ue. Non c’è nessun motivo per accettare un sistema di condizionamento del mercato che non è un elemento informativo ma di distorsione e condizionamento». Curiosità: nella conferenza, svoltasi nella mattinata presso la Pontificia Università Gregoriana, Patuanelli ha salutato il sindaco di Verona Federico Sboarina giudicando quella scaligera «un’ottima amministrazione». Ci saranno sviluppi…

Chi si rivede, Ilaria Borletti Buitoni

Già inserita nel mondo della politica, e anche con il ruolo di sottosegretario al ministero per i Beni culturali, Ilaria Borletti Buitoni ora è tornata alla ribalta in qualità di presidente di weTree firmando un protocollo d’intesa con Soroptimist Italia, guidata da Giovanna Guercio. Obiettivo dell’accordo, “dare respiro” alle città riqualificando o creando nuovi spazi verdi, rimboscare aree forestali distrutte dagli incendi, recuperare habitat di particolare interesse naturalistico, anche creando corridoi ecologici per favorire la biodiversità locale. Si chiama ‘Un Bosco Insieme‘ l’iniziativa messa in campo da Soroptimist International d’Italia, storica associazione di donne che si batte per l’emancipazione femminile e per la sostenibilità ambientale in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, e weTree, definito come il «progetto tutto al femminile per diffondere pratiche green tra i cittadini e per realizzare nelle città italiane aree verdi intitolate a donne distintesi per l’impegno a favore di una società migliore». Si comincia con l’Abruzzo, la Puglia e la Sardegna. Evviva. Comunque, per essere precisi, si chiama Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua Buitoni…

Dimore storiche, festival di presidenti

Ma quanti presidenti ieri al convegno romano sulle dimore storiche: all’evento hanno partecipato gli attori principali del mondo della cultura, dell’economia e del turismo, ovvero il ministro della Cultura Dario Franceschini, il presidente dell’Associazione Civita Gianni Letta, il presidente di Adsi Giacomo di Thiene, il presidente di Confindustria Cultura Antonio Alunni, il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, la vicedirettrice generale di Confagricoltura Annamaria Barrile, il vicepresidente di Confartigianato Restauro Paolo Gasparoli, la presidente di Federmep Serena Ranieri e il presidente di Enit Giorgio Palmucci.

Papa Francesco riceve i Consorzi di bonifica

Ieri in Vaticano, nella sala Nervi, per la settimanale udienza di Papa Francesco erano presenti centinaia di rappresentanti di Consorzi di bonifica e irrigazione, da tutta Italia. Il Pontefice li ha salutati, ricordandone l’impegno nella gestione dell’acqua, definito «patrimonio inestimabile». Per Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) «la mattinata è stata una straordinaria opportunità per un mondo, come quello degli uomini e delle donne della Bonifica, che nella salvaguardia delle risorse naturali ha uno degli obbiettivi del proprio agire». E per il direttore generale di Anbi Massimo Gargano «da questo incontro, il primo in assoluto, usciamo rafforzati nel nostro impegno quotidiano a servizio del territorio e delle sue comunità, facendo tesoro di quanto indicato dal Vangelo e sottolineato oggi proprio da Papa Francesco: la sensibilità, innanzitutto dello spirito, verso quanto ci circonda». E una bella pioggia a Roma ha salutato l’arrivo dei rappresentanti dei consorzi.

A Canavacciuolo e Montanari il premio menù sostenibile

Ad Antonino Cannavacciuolo e Pietro Gisondi è stato attribuito il premio “Miglior Menù Sostenibile” dalla guida Alberghi e ristoranti d’Italia 2022 curata da Teresa e Luigi Cremona per il Touring Club Italiano: Villa Crespi e Opera|02, quindi. Da una parte “big Antonino” festeggia un altro premio, dall’altra Mattia Montanari, ceo Opera|02, esprime la gioia di ottenere questo riconoscimento: «Siamo onorati di aver ricevuto questo rinomato e inestimabile premio, racchiude il panorama delle eccellenze che maggiormente perseguono i valori del rispetto per l’ambiente e la sostenibilità a 360°. Passione, cura e rispetto dell’ambiente sono valori nel dna di Opera|02 a partire dalla ricerca e selezione delle materie prime. I nostri menù, frutto delle sapienti mani dello chef Pietro Gisondi, sono realizzati con prodotti freschi di stagione provenienti direttamente dalla nostra struttura o da aziende agricole del territorio, quindi a km 0. Nelle nostre proposte culinarie, inoltre, applichiamo la selezione dei migliori ingredienti e il concetto di zero waste offrendo agli ospiti menù ricercati, privilegiando la qualità degli alimenti, e offrendo abbinamenti di gusto sempre nuovi e ricercati».

L’attore Brando Giorgi apre un salotto a Roma

Il club Stadlin raddoppia e dà appuntamento nel suo “Salotto” romano per gli affezionati della cucina abbinata ai cocktail. Divenuto una vera a propria istituzione per la movida romana, Stadlin è un locale in stile industrial ambientato negli spazi degli ex Mulini Biondi, in zona Ostiense, amato per il binomio buona musica-buon bere, mood confermato dalla programmazione di serate con dj-set e dalla direzione mixology di Daniele Arciello, pluripremiato bartender della capitale e figlio d’arte. E si chiama Salotto Stadlin l’alter ego dell’omonimo e già rodato club, un luogo dove rifugiarsi dal tran tran cittadino per gustare un ottimo aperitivo, pasteggiare a drink o rilassarsi in un after dinner. Forte dell’esperienza coltivata in questi anni, la famiglia Coticoni ha concepito questo inedito “premium concept bar” con cucina contando anche sulla passione e sulle energie di un altro socio, Brando Giorgi, attore e noto volto televisivo. Le sue fan ora sanno dove trovarlo.