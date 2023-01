Patrizio Billio morto d’infarto mentre gioca a Padel

Patrizio Billio, allenatore delle giovanili del Milan, è morto a 48 anni mentre giocava a Padel. Billio si trovava in Kuwait e aveva il compito di allenare l’Academy del Milan per lo sviluppo di nuovi giovani talenti. Purtroppo, un malore improvviso l’ha portato via, proprio mentre giocava insieme agli amici.

Ieri ci ha prematuramente lasciato Patrizio Billio, cresciuto nel nostro Settore Giovanile e dal 2011 allenatore della nostra Scuola Calcio in Kuwait.

Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari. Riposa in pace, Patrizio. pic.twitter.com/JEabsobhBP — AC Milan (@acmilan) January 24, 2023

La morte improvvisa di Patrizio Billio

Patrizio Billio lavorava con il Milan dal 2010. Da tempo si era stabilito in Kuwait per lavorare come allenatore dell’Academy della squadra rossonera. Si tratta di un ruolo importante perché tali specialisti si occupano di scovare nuovi talenti e lanciarli nel mondo del calcio. Billio, ex calciatore, aveva 48 anni ed era riconosciuto da tutti per la sua professionalità. Quest’oggi, improvvisamente, è morto mentre giocava con gli amici a padel.

La dinamica non è molto chiara ma sembra che l’allenatore sia stato colpito da un malore fulminante. Inutile l’arrivo dei soccorsi, Patrizio ha perso la vita a soli 48 anni. Il Milan ha comunicato la sua morte sui social e ovviamente sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio e sconforto da parte dei tifosi della squadra rossonera, tutti scioccati per l’evento.

La carriera dell’allenatore dell’Academy del Milan in Kuwait

Patrizio Billio era un ex calciatore che dal 2010 lavorava con il Milan. Si è laureato in Scienze Motorie con indirizzo Sports Management all’Università Cattolica di Milano. Stava anche preparando in questo periodo dell’anno il Milan Summer Camp, che avrà sede a Cortina D’Ampezzo in collaborazione con Pietro Vierchowod.

Nella sua carriera come calciatore ha vestito le casacche di numerose squadre come Ravenna, Verona, Casarano, Ternana, Monza e Ancona. È stato anche uno dei giocatori italiani che negli anni novanta decise di trasferirsi in Inghilterra. Infatti, nel 1996 venne acquistato dal Crystal Palace, squadra di Londra e giocò per qualche tempo in terra d’Albione, nella Premier League.