Patrizio Bati e quella prostituzione schiavistica e disumanizzata

«Laureato in legge, sposato e padre di una bambina di otto anni»: al profilo dello scrittore Patrizio Bati ora Mondadori può anche aggiungere «cliente abituale delle schiave del sesso del quartiere Prati». Non è gossip, l’ha raccontato lui stesso a La Stampa, all’ombra dello pseudonimo che richiama il Patrick Bateman di American Psycho, lo yuppie serial killer di Bret Easton Ellis che nella lista delle sue vittime ha anche due o tre prostitute, accoltellate come le ragazze di via Riboty. È del resto lo stesso nickname con cui nel 2019 ha firmato Noi felici pochi, il memoir semiromanzato di una giovinezza da «psicopariolino», la cui scheda inizia così: «Tutte le persone di cui si parla nelle scene di violenza descritte in queste pagine sono state realmente aggredite e malmenate». Viene da pensare che Bati sia quello che forse sarebbe diventato Angelo Izzo se quella sera nella villa del Circeo lui e i suoi amici non avessero esagerato. O quello che un giorno sarebbe diventato Giandavide De Pau, l’indagato per i tre femminicidi di giovedì scorso se una parente, forse sua sorella, non avesse allertato i carabinieri.

«Orientale ma forse non cinese»: sembra l’Indovina chi? del puttanesimo

Nella testimonianza scritta per La Stampa, Bati rievoca la ventina di visite all’appartamento di via Riboty dove abitavano due delle tre vittime, quelle che vengono chiamate «cinesi» anche se ancora non se ne conoscono né il nome né l’effettiva provenienza. Le frequentazioni, risalenti agli anni fra il 2010 e il 2018, vengono descritte con un tono fra la recensione su GnoccaForum («ragazze dell’Est giovani e bellissime, 150 euro a prestazione, cinesi in assoluto le meno costose, ecc.») e l’inchiesta nei bassifondi della società con qualche pennellata di cattivo gusto («scorrono, come un Tevere nascosto, rigagnoli di sperma»). Siccome è uno scrittore e ha un’anima, oltre a un pisello, Bati dice di aver conservato nella mente l’immagine «quasi intatta» di una delle sex worker assassinate: «Pelle ambrata, capelli lunghi e neri, incisivi leggermente sporgenti, orientale ma forse non cinese». Sembra l’Indovina chi? del puttanesimo, e comunque non gli impedisce di parlare di lei e delle sue connazionali come di «bambole riprodotte in serie, tutte con gli occhi a mandorla».

Un unico obiettivo: prestazioni sessuali ai prezzi più bassi del mercato

Poi passa a descrivere quella vita in sottoveste e pantofole, fra marchette e supermarket, in un isolamento raddoppiato dalle barriere linguistiche. «L’arma della conversazione è di fatto preclusa», osserva Bati, smentendo la tesi esposta da Stefano D’Andrea nel libro Mai sulla bocca (una delle poche ricerche sui clienti delle escort), e cioè che gli uomini cerchino soprattutto una girlfriend experience, la breve prezzolata illusione di un amore corrisposto, coccole e chiacchiere incluse. Se lui c’è andato almeno venti volte, da quelle ragazze semisequestrate con cui non poteva scambiare una parola al di là della transazione d’affari, lo scrittore ex «psicopariolino» voleva esattamente e solo quello, prestazioni sessuali ai prezzi più bassi del mercato. E così pure gli uomini «in giacca e cravatta, camicia e jeans, perfino in abiti talari» per i quali ininterrottamente «si aprono e si chiudono, come ali di farfalla, le porte degli appartamenti-alcova». Così ci si esprime, quando non si è cinesi ma si è padroni della lingua e ci si fa pagare per mostrarlo.

Il trucco del bagnoschiuma di casa per la doccia post-coitum

La tranche de vie offre anche qualche utile dritta dettata dall’esperienza: per non insospettire la moglie/compagna bisogna attrezzarsi con lo stesso bagnoschiuma che si usa a casa, perché la doccia post-coitum lavi via le tracce del peccato senza lasciare fragranze sospette. (A mio modesto avviso, una donna che abbraccia il partner fiutandolo per indovinare dove e con quale bagnoschiuma ha fatto la doccia l’ultima volta è «schiava» tanto quanto le ragazze che il suo compagno frequenta in pausa-pranzo. Solo che i suoi papponi non sono farabutti in carne e ossa, ma condizionamenti patriarcali che stanno nel suo cervello e l’assoggettano a schemi umilianti nel rapporto di coppia).

Perché diventare utente di questo tipo di prostituzione?

Quel che non si capisce è se Bati bazzichi ancora il quartiere Prati con il bagnoschiuma della moglie nello zainetto, o se ha cambiato vita, o almeno quartiere, e perché. Nel suo articolo manca infatti la parte più interessante, e cioè le sue motivazioni. Annalisa Cuzzocrea, nella pagina che La Stampa di oggi dedica alle reazioni sdegnate provocate dall’articolo di Bati, auspica che susciti in noi domande tipo «com’è possibile che dietro apparenze tanto rispettabili si nascondano persone disposte ad alimentare lo sfruttamento?». Bè, ma questo doveva spiegarcelo lui. Era l’uomo giusto per dirci cosa l’aveva spinto, sposato e padre di una bimba (nata, confrontando le date, proprio nel periodo delle sue scappate in via Riboty), a diventare utente di quel tipo di prostituzione schiavistica e disumanizzata, quando Roma offre anche escort di alto livello, che lo fanno per scelta e sono padrone della loro vita. Questo è il vero mistero irrisolto, non le misere condizioni delle prostitute schiavizzate, sulle quali sono stati scritti volumi e volumi fin dalla metà dell’800.

Un problema da affrontare seriamente, da uomo a uomo

Forse Patrizio Bati ci avrebbe aiutato a capire cosa c’è nella testa dei maschi, un enigma per le donne ma anche per i maschi stessi, che dell’odio e nel disprezzo (più o meno latenti) per le donne e per ciò che in loro stessi è fragile, indifeso e «femminile» proprio non vogliono parlare. Magari ne fanno romanzi e articoli, ma affrontare il problema seriamente, onestamente, a viso aperto – da uomo a uomo, si diceva una volta – no grazie. Meglio raccontare di tariffe, pantofole e rigagnoli di sperma. E degli incisivi sporgenti di una donna «orientale ma forse non cinese».