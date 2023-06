Patrizia Rossetti: età, vita privata e dove vive la conduttrice

Tra le conduttrici di televendite italiane Patrizia Rossetti è in assoluto uno dei volti più riconoscibili e amati. Attiva fin dall’inizio degli anni ’80, di recente Rossetti è tornata sulla bocca di tutti anche alla luce della sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Chi è Patrizia Rossetti: la sua storia e la sua biografia

Nata a Montaione il 19 marzo 1959 (oggi ha 64 anni) Patrizia Rossetti ha fatto il suo esordio televisivo in occasione del Festival di Sanremo 1982. La kermesse ligure le aprirà le porte della Rai, dove negli anni successivi potrà condurre anche altre trasmissioni come il Festival di Castrocaro e il Festival di Pesaro. Presto però passerà a Finivest, conducendo insieme a Memo Remigi il noto concorso di bellezza Miss Italia.

Arriva su Rete 4 nel 1983 al fianco di Pippo Baudo, come valletta del quiz Un millione al secondo. Successivamente presenta sulla stessa rete Campo Aperto, trasmissione simile a livello di contenuti a Linea Verde. La consacrazione definitiva però arriverà più avanti, quando le verrà affidata su Rete 4 la trasmissione Buon pomeriggio. Insieme all’amica Emanuela Folliero Patrizia Rossetti sarà dunque fra gli anni ’80 e i primi ’90 il volto di punta della rete, rimanendo sul piccolo schermo per più di 10 ore ogni giorno, per 6 volte a settimana.

La fine degli anni ’90 segneranno però purtroppo per lei un importante ridimensionamento: sarà da questo momento in poi che diventerà quasi solo presentatrice di televendite, diventando un punto di riferimento di questa nicchia televisiva. Molto importanti per il suo rilancio tv saranno dunque, negli anni successivi, alcuni reality a cui ha partecipato: nel 2005 ha preso parte a La Fattoria, nel 2018 a Pechino Express (edizione vinta come “Signora della tv” insieme a Maria Teresa Ruta) e più di recente al Grande Fratello Vip.

Il matrimonio finito con Rudy Londoni

Patrizia Rossetti, che oggi vive e lavora e Milano e che nel suo cv vanta anche diverse opere teatrali e persino alcuni album come cantante, è stata sposata in passato con il tecnico televisivo Rudy Londoni. I due si sono conosciuti sul set nel 2006 e si sono sposati nel 2012. Il matrimonio, tuttavia, è finito nel 2019 a causa dell’infedeltà di Londoni. La coppia non ha mai avuto figli.