Patrizia De Blanck: età, marito, figlia e biografia della socialite

La contessa Patrizia De Blanck da tempo è un noto personaggio televisivo italiano e partecipa a diverse trasmissioni. La nobile ha avuto una vita travagliata ricca di avventure e situazioni particolari.

Patrizia de Blanck , età marito e figli

Patrizia De Blanck è nata a Roma il 9 novembre 1940, quindi ha 82 anni, inoltre è un personaggio televisivo e socialite italiana. Al suo 20esimo compleanno la contessa si è sposata con Anthony Leigh Milner, baronetto inglese lasciato per tradimento da parte di lui. In seguito si è fidanzato con l’imprenditore tessile Farouk El Chourbagi, ma quest’ultimo venne assassinato nel gennaio 1964.

Nel 1971 è convolato a nozze con il console di Panama Giuseppe Drommi, morto nel 1999, da questa relazione è nata l’unica figlia di Patrizia, Giada De Blanck. Inoltre nelle sue esperienze televisive la contessa ha dichiarato di avere avuto molti amanti come Alberto Sordi, Franco Califano, Alessandro Onassis, gli imprenditori Raul Cardini e Mohamed Al Fayed, il cantante Yves Montand e gli attori Walter Chiari e Warren Beatty.

La biografia della socialite

La sua carriera televisiva è iniziata a 18 anni come valletta al programma Il Musichiere. Dopo 40 anni, è tornata in tv nel 2002, prendendo il ruolo di ospite fisso della trasmissione Rai Chiambretti c’è. Inoltre è approdata anche in radio con la rubrica La classe non è acqua, trasgredire con bon ton per Radio 1.

Dopo qualche anno ha iniziato l’era reality, con la partecipazione a Il ristorante e poi a L’isola dei famosi. Dopo l’esperienza dei reality ha pubblicato la sua autobiografia «A letto con il diavolo», mentre nel 2011 ha fatto il suo esordio al cinema interpretando sé stessa in Vacanze di Natale a Cortina. Infine, nei tempi recenti, la Contessa ha ricominciato a frequentare i salotti televisivi, soprattutto quelli di Barbara D’Urso come Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Nel settembre 2020 poi ha partecipato Grande Fratello Vip.