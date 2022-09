Patrick Zaki, processo rinviato al 29 novembre

Patrick Zaki resterà ancora in Egitto. Rinviato di nuovo il processo che lo vede unico imputato per un articolo sulle discriminazioni della minoranza cristiana in Egitto, perseguitata dall’Isis. Il ragazzo fu arrestato mentre scendeva dall’aereo che lo avrebbe portato dai suoi genitori. Invece, si ritrovò a passare 22 mesi di carcere. Ora, dopo vari appelli, il giovane è a casa, ma non può uscire, né lasciare il Paese, nonostante sia molto legato alla città dove ha studiato, Bologna.

Patrick Zaki, ennesimo rinvio

«Oggi abbiamo fatto presente al giudice che volevamo presentare la nostra difesa ma non ce ne hanno dato l’opportunità, come ogni volta. Così aspettiamo anche se non sappiamo i motivi che sono dietro il rinvio, ma vedremo» ha spiegato il giovane.

«Come se stesse già scontando una condanna senza mai essere stato condannato» ha commentato su Twitter Riccardo Noury, il portavoce di Amnesty Italia. A quanto si apprende, l’udienza non sarebbe durata più di una manciata di minuti, sufficiente per sentenziare un nuovo rinvio, stavolta al 29 novembre 2022. «Mi chiedono sempre la carta d’identità, do la carta d’identità, vanno in camera di consiglio e poi danno la decisione» ha spiegato il giovane.

Nessun giornalista in aula

Durante le udienze, ai giornalisti stranieri non è concesso entrare. Solo una delegazione di diplomatici stranieri viene per il monitoraggio da parte dell’Europa sui diritti umani, anche su richiesta dell’Italia, dove il ragazzo stava seguendo i suoi studi. Dopo 22 mesi di prigionia, il ragazzo rischia fino a 5 anni di carcere.

Il rinvio sembra infinito e finché non c’è una vera e propria sentenza è impossibile per il ragazzo lasciare il Paese, con il rischio di essere fermato in aeroporto e di essere ricondotto in carcere. Nel periodo iniziale della sua scarcerazione, il giovane era stato intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa.