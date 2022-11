Patrick Zaki: «Grazie a Giorgia Meloni per aver parlato di me»

«Il fatto che la mia vicenda sia stata menzionata durante l’incontro con Al-Sisi però mi ha fatto piacere». A dirlo in un’intervista a Fanpage è Patrick Zaki. Il giovane attivista ha ringraziato Giorgia Meloni, anche se non ha mai avuto a che fare con il Premier. Meloni e Al-Sisi si sono visti in un incontro bilaterale durante la Cop27. In quell’occasione, il Primo Ministro italiano non aveva mancato di indicare le questioni attualmente in sospeso con l’Egitto.

Patrick Zaki, il suo grazie a Giorgia Meloni

«Non so cosa possiamo aspettarci sul caso Regeni, ma è evidente che serve sottolineare il tema del rispetto dei diritti in questo Paese. L’attenzione su questo aspetto deve rimanere alta, non possiamo dimenticare centinaia di innocenti in cella» spiega Zaki. Il ragazzo, studente all’Università di Bologna, era stato arrestato non appena sceso dall’aereo, in Egitto, dove lo attendevano i suoi genitori. In seguito, grazie a diversi rinvii, il giovane era stato imprigionato, per poi essere liberato solo negli ultimi tempi. Purtroppo, però, Zaki non può lasciare il Paese per via della vicenda legale in corso.

«Avrò la prossima udienza il 29 novembre e non sappiamo cosa aspettarci. Io so di essere innocente e voglio solo tornare a studiare nella mia Bologna. Per il momento non posso tornare in Italia neppure per un breve viaggio. Nel frattempo studio per finire il mio master e spero di poter discutere la tesi in presenza» confessa il giovane.

Cosa aveva detto la Meloni

«L’incontro ha dato occasione al presidente Meloni di sollevare il tema del rispetto dei diritti umani e di sottolineare la forte attenzione dell’Italia sui casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki» aveva precisato Palazzo Chigi ieri, 7 novembre, al termine dell’incontro bilaterale.

Tra gli altri argomenti trattati anche la questione energetica sul gas e le tematiche ambientali.