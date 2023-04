Il Patriarca stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sulla serie

Claudio Amendola è regista e attore protagonista de Il Patriarca, nuova serie in partenza stasera 14 aprile alle 21.25 su Canale 5. La trama segue un ricco uomo d’affari pugliese, proprietario di un’azienda che però utilizza come copertura per i suoi traffici illegali. Quando un giorno scopre di avere l’Alzheimer, diventa cruciale trovare un degno erede per continuare a guidare l’azienda dopo la sua morte. Nel cast anche Giulia Bevilacqua, Antonia Liskova e Raniero Monaco di Lapio. In onda stasera le prime due di 12 puntate totali, con finale di stagione previsto per il 19 maggio. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Infinity.

Il Patriarca, trama e cast della serie da stasera 14 aprile 2023 su Canale 5

Protagonista della narrazione è Nemo Bandera (Claudio Amendola), uno degli uomini d’affari più potenti di Puglia. Con gran parte del suo patrimonio, frutto di operazioni sul mercato nero, ha investito nella Deep Sea, proficua azienda ereditata dal suocero che utilizza come copertura. Autoritario e intransigente, detiene il potere nelle sue mani fin quando, improvvisamente, gli viene diagnosticato l’Alzheimer. Non gli resta che trovare un degno erede, capace di far proseguire la sua attività anche dopo la sua dipartita. Deve scegliere fra i due figli Nina (Giulia Schiavo), disinibita e appassionata di arte, e Carlo (Carmine Buschini), insicuro e con un passato da tossicodipendente. Per aiutarlo, cerca conforto nella moglie Serena (Antonia Liskova), l’unica da cui accetta consigli. Nonostante entrambi i ragazzi si dimostrino disinteressati agli affari di famiglia, Nemo non sembra prendere in considerazione una terza via.

La decisione di concentrarsi solo su Nina e Carlo lascia interdetto Mario Rizzi (Raniero Monaco di Lapio), figlioccio di Nemo nonché brillante avvocato dell’azienda. Grazie al suo operato sempre puntuale, infatti, si aspettava una maggiore riconoscenza da parte del padre, che invece non lo considera come vorrebbe. Per questo inizia a lavorare sotto traccia assieme ad Elisa (Giulia Bevilacqua), sua spregiudicata compagna, per scavalcare le decisioni del suo mentore e prendere possesso della Deep Sea. Nemo ha però un’altra figlia, Lara (Neva Leoni), frutto della relazione con il suo primo e grande amore Ada, con cui però non ha mai avuto ottimi rapporti. Scoprirà, dopo averla ricontattata fortuitamente, che proprio lei potrebbe essere la migliore erede del suo impero criminale.

Il Patriarca, qualche curiosità sulla serie da stasera 14 aprile 2023 su Canale 5

La nuova serie in onda stasera 14 aprile rappresenta il secondo lavoro da regista di Claudio Amendola dopo Nero a metà. Il celebre attore romano aveva in passato diretto anche tre film per il cinema, La mossa del pinguino, Il permesso – 48 ore fuori e I cassamortari. Il soggetto de Il Patriarca è invece di Camilla Nesbitt, mentre Sandrone Dazieri (Squadra antimafia) e Mizio Curcio (Rosy Abate) hanno scritto la sceneggiatura. Per quanto riguarda le location, la nuova serie in onda su Canale 5 è stata girata principalmente fra Bari e Monopoli. Per alcune scene la troupe ha lavorato anche a Roma.