A Paternò, paese di Ignazio La Russa, manifesti anonimi inneggiano alla marcia su Roma

A Paternò sono spuntati manifesti anonimi in cui si inneggia alla marcia su Roma. Si tratta del Comune in provincia di Catania in cui è nato l’attuale presidente del Senato, Ignazio La Russa. A denunciare la vicenda è stato Anthony Barbagallo, volto noto della politica regionale siciliana, segretario del Partito democratico sull’isola. I manifesti non presentavano alcuna firma e sono stati rimossi, ma ciò che ha indignato è stato il riferimento al centenario della marcia su Roma con le due date: 28 ottobre 1922 e 28 ottobre 2022. Poi lo sfondo tricolore e una sola scritta: «Un popolo in marcia».

Barbagallo: «Fatto gravissimo da non lasciare impunito»

Anthony Barbagallo ha voluto denunciare l’affissione dei manifesti anonimi con un comunicato stampa: «Proprio nel giorno in cui la neo-presidente del Consiglio Giorgia Meloni dichiara alla Camera di essere contro ogni autoritarismo, fascismo incluso, a Paternò succede un fatto gravissimo che non può restare impunito». Il segretario regionale del Pd è anche deputato alla Camera e ha inviato al sindaco di Paternò la nota invitandolo «a provvedere immediatamente a oscurare questi manifesti, a tutela dell’amministrazione comunale in primis, visto che l’affissione sembrerebbe essere stata autorizzata dal Comune stesso».

Fratelli d’Italia condanna il manifesto

Le prime reazioni provengono da Fratelli d’Italia, con i due deputati regionali Francesco Ciancitto e Gaetano Galvagno che condannano «un atto irresponsabile e meschino». I due esponenti del partito di Giorgia Meloni spiegano: «Nel giorno in cui il presidente Giorgia Meloni consegna alla Storia, in modo inequivocabile, definitivo e netto la condanna delle leggi razziali a Paternò una anonima mano incautamente autorizzata dal Comune attraverso il servizio affissioni, riempie la città di manifesti provocatori che comparano la marcia su Roma all’insediamento dell’attuale governo».

Tra provocatori e nostalgici

Ciancitto prosegue parlando di «un atto irresponsabile e meschino, un fatto grave che è una istigazione alla violenza e una mancanza assoluta di rispetto nei confronti delle istituzioni. Un gesto che condanno fortemente e sul quale chiediamo a gran voce che venga fatta chiarezza. Restare in silenzio o, peggio, indifferenti significherebbe alimentare una spirale di odio e ignoranza». E gli fa eco Galvagno: «Non conosco l’autore del manifesto, è un nostalgico del ventennio o è un provocatore di sinistra? In tutti i casi, il governo Meloni non appartiene e non può essere paragonabile a quegli anni».