Nuova Patente Digitale, si potrà guidare dai 17 anni: la proposta europea

Nuova Patente Digitale in Europa: questa la proposta presentata ieri dalla Commissione Europea. Avanzata anche l’ipotesi di permettere la guida già dai 17 anni, ma accompagnati.

Nuova Patente Digitale: la proposta della Commissione Europea

La patente digitale sarà valida in tutta l’Unione europea ed è previsto che dai 17 anni si possa far pratica di guida su auto e camion accompagnati. Se i ragazzi passeranno l’esame, potranno guidare da soli già dal compimento dei 18 anni. Inoltre, la formazione e i test per la patente terranno conto molto di più della sicurezza di pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche.

La Commissione Europea ha segnalato che nel 2022 più di 20 mila persone hanno perso la vita sulle strade europee, con vittime in gran parte tra pedoni, ciclisti e conducenti di scooter e moto. Per questo le nuove regole punteranno a raggiungere l’obiettivo di diminuire le morti sulle strade dell’Unione entro il 2050.

La nuova Patente Digitale sarà disponibile e consultabile attraverso un telefono cellulare o un altro dispositivo digitale e sarà riconosciuta in tutta l’Ue. I vantaggi saranno anche quelli di avere delle procedure amministrative semplificate e poter rinnovare o sostituire più facilmente la patente di guida. Resterà comunque sempre possibile richiedere anche la patente cartacea o con tessera fisica.

Le nuove regole sulla sicurezza stradale

Ieri la Commissione Europea ieri ha proposto anche che siano condivisi i dati per rendere efficace in tutta l’Unione Europea la sospensione delle patenti. È prevista, inoltre, una stretta su alcune infrazioni come il sorpasso pericoloso, il superamento delle linee continue e la guida contromano.

Tra le proposte avanzate sempre della Commissione quella di estendere in tutta l’Ue la tolleranza zero sull’alcol per i neopatentati (è previsto un periodo di due anni, in Italia è già di tre). Verrà inoltre valutata maggiormente l’idoneità medica per la guida tenendo conto dei progressi nel trattamento di malattie come il diabete.

I conducenti delle auto dovranno infine essere sempre aggiornati per stare al passo con gli sviluppi tecnologici della guida e si terrà conto della transizione verso le emissioni zero: ai neopatentati verrà insegnato come lo stile di guida influisca sulle emissioni.