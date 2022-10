Pasta, gli italiani ne mangiano 23 kg a testa: prezzi saliti del 25%

La pasta italiana è un’eccellenza sia all’estero che sul territorio nazionale. Sono davvero in tanti ad apprezzare questa prelibatezza culinaria e moltissimi la mangiano con tante ricette diverse. Se da una parte questo successo è motivo di vanto anche all’estero, dall’altra bisogna assistere ai rincari sul costo della pasta a causa dell’aumento del prezzo del grano duro, principale elemento di questa specialità.

I dati in merito alla produzione e al consumo di pasta

In occasione del World Pasta Day, si sono tirate le somme in merito alla produzione e al consumo di pasta. Gli italiani si dimostrano i leader in questo campo, infatti l’Italia è il primo produttore di pasta al mondo con una quantità totale di produzione pari a 3,6 milioni di tonnellate. Subito dopo c’è la Turchia, altro paese che ama questa specialità culinaria e poi gli Stati Uniti d’America.

Gli italiani sono anche tra i primi al mondo quando si parla di consumatori. In media, si consumano 23 kg procapite l’anno, un risultato netto che stacca la nazione in seconda posizione, vale a dire la Tunisia che ha un risultato di 17 kg di pasta consumata procapite. In questa classifica ci sono anche Venezuela con 15 kg e Grecia 12,2 kg.

L’aumento dei prezzi

Tuttavia, nonostante questi risultati eccellenti, nell’ultimo periodo si sta assistendo a un vero e proprio aumento dei prezzi. Il costo della pasta, in particolare di 1 kg di spaghetti e pennette, è aumentato di circa il 25% rispetto a un anno fa secondo i dati raccolti da Assoutenti. Ciò è avvenuto a causa di svariati fattori.

In primis, l’aumento del costo grano duro proveniente dall’estero. A ciò ha contribuito anche l’aumento delle bollette energetiche che rende il processo di lavorazione della pasta più costoso. Inoltre, nell’ultimo anno c’è stato un calo nella produzione di grano duro in Italia. Secondo Cia-Agricoltori, con questa condizione economica gli agricoltori italiani possono pensare di smettere sempre di più di coltivare grano duro e in futuro ciò significa che il costo della pasta aumenterà ancora.