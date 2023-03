Un passo dal cielo 7 stasera su Rai1: trama, cast e curiosità sulla serie

Grandi novità in arrivo per la serie Un passo dal cielo. Dopo l’addio di Francesco Neri (Daniele Liotti), la settima stagione si apre con una nuova protagonista. La guida del comando di San Vito di Cadore passa infatti a Manuela Nappi, già presente nella precedente tornata di episodi, con il volto di Giusy Buscemi. Tornano nel cast Enrico Iennello e Gianmarco Pozzoli, gli unici presenti sin dalla prima stagione, cui si aggiunge in maniera ricorrente Rocío Muñoz Morales. New entry Marco Rossetti, Luciano Paron e Davide Tucci. La serie conterà un totale di otto episodi che usciranno a cadenza settimanale su Rai1. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un passo dal cielo 7, trama e cast della serie da stasera 30 marzo 2023 su Rai3

Già introdotta nel finale di Che Dio ci aiuti 7 con un episodio crossover, Un passo dal cielo 7 si apre stasera con un focus sulla nuova protagonista. Si tratta di Manuela Nappi (Giusy Buscemi), sorella del vicequestore Vincenzo (Enrico Iennello), che torna sulle Dolomiti per scoprire la verità sulla morte dell’amica Roberta. A San Vito di Cadore ne incontra il marito Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli), scultore locale grazie a cui scopre che l’amica è venuta a mancare in circostanze sospette. Durante il suo nuovo periodo in montagna, Manuela conosce il misterioso Nathan (Marco Rossetti), che in paese tutti chiamano l’uomo degli orsi per via del suo carattere selvaggio. Secondo le dicerie, sarebbe stato allevato proprio da un’orsa nella foresta sulle Dolomiti dopo la perdita dei genitori in giovanissima età.

I nuovi episodi di #UnPassoDalCielo7 stanno per arrivare! 💚

Da Giovedì 30 Marzo alle 21:25 su Rai1 tornano le avventure di Manuela, Vincenzo, Huber e dei nuovi amici che incontreremo lungo il viaggio! 🤗

Pronti per partire? Ci vediamo ai piedi delle Cinque Torri! 🏔️ 🍃 pic.twitter.com/KyoVgFkv1k — Un Passo Dal Cielo (@passodalcielo7) March 27, 2023

Nathan è in eterno contrasto con Luciano Paron (Giorgio Marchesi), ricco e potente allevatore locale nonché ex fidanzato di Adele (Giulia Vecchio), sorellastra dello stesso Nathan. Con i suoi sversamenti illegali, Paron sta inquinando l’intera valle, mettendo a repentaglio la salute della vegetazione e degli animali. Nel frattempo, Carolina (Serena Iansiti) prosegue la sua relazione con Vincenzo, ma riceve un’offerta irrinunciabile da un ricco imprenditore: con la sorpresa di tutti si tratta nientemeno che di Joe Bastianich. Il loro rapporto entra ancor di più in crisi quando a San Vito di Cadore fa ritorno Eva Fernández (Rocío Muñoz Morales), ex compagna di Vincenzo e madre della loro figlia Mela.

Un passo dal cielo, new entry del cast e curiosità sulla serie Rai Fiction

Tante le new entry di Un passo dal cielo 7, che rappresenta un’importante rivoluzione della narrazione, non soltanto per il cambio di protagonista. Oltre ai già citati Marco Rossetti ,Leonardo Pazzagli e Giorgio Marchesi, nel cast figurano anche Giulia Vecchio e Alessandro Bedetti. I due interpretano rispettivamente Adele e il figlio Mirko Sartor. La donna ha aperto Eden, una comunità di recupero per minorenni, e ha sempre nascosto al figlio la vera identità di suo padre. Si tratta infatti del ricco allevatore Luciano Peron, che ha sedotto e poi abbandonato Adele in adolescenza. Fra i personaggi principali anche Lisa Fabricetti (Francesca Masini), una delle figlie di Huber Fabricetti (Gianmarco Pozzoli), l’assistente capo di Nappi. La ragazza nasconde importanti segreti al padre, tra cui la sua relazione con Paolino, figlio di Vincenzo.

Infine a San Vito arriva Hans Christian (Davide Tucci), che lavora per Joe Bastianich. Proprio l’ex giudice di Masterchef Italia è guest star della prima puntata di Un passo dal cielo 7 nei panni di se stesso. Ristoratore di successo, intende nella serie investire sulle Dolomiti in società con Carolina. Quanto alle location, il set ha coinvolto San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, oltre a varie aree delle Dolomiti come le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobiaddene. È possibile vedere inoltre il lago di Mosigo, il Passo Giau, Auronzo e il lago di Misurina.