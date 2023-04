La Passione di Cristo stasera su Nove: trama, cast e 5 curiosità

Jim Caviezel è Gesù Cristo ne La Passione di Cristo, cult del 2004 scritto, diretto e prodotto da Mel Gibson in onda stasera 8 aprile alle 21.35 su Nove. La narrazione racconta le ultime 12 ore di vita del Messia, dalla sua preghiera sul Getsemani dopo l’Ultima Cena alla crocifissione sul Golgota e la seguente resurrezione dopo tre giorni. Nel cast anche Monica Bellucci, Rosalinda Celentano, Francesco De Vito e Maia Morgenstern. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente oppure su Discovery+.

La Passione di Cristo, trama e cast del film stasera 8 aprile 2023 su Nove

Il film di Mel Gibson inizia poco dopo l’Ultima Cena, sul monte degli ulivi. Gesù (Jim Caviezel) è raccolto in preghiera sul Getsemani, cercando nel Padre la forza per proseguire il suo arduo cammino. Terrorizzato, chiede persino a Dio di risparmiarlo nel compiere la sua missione, pur mostrando rispetto e riconoscenza. Improvvisamente, però, una personificazione di Satana (Rosalinda Celentano) gli appare per tentarlo e provare a sviarlo, facendolo fuggire al suo destino. Cristo però non intende tirarsi indietro e, sentendo i suoi discepoli che lo chiamano, scaccia il demonio che nel frattempo ha preso la forma di un serpente. Gesù si incontra prima con Pietro (Francesco De Vito), Giovanni (Christo Jivkov) e Giacomo (Hafedh Khalifa), i figli Zebedeo, e poi con gli altri apostoli. Solo in un secondo momento arriva Giuda Iscariota (Luca Lionello), il traditore, assieme a un gruppo di soldati che arrestano Cristo.

Subito dopo l’arresto, Giovanni informa Maria (Maia Morgensten), madre di Gesù, e Maria Maddalena (Monica Bellucci), che Cristo aveva salvato dalla lapidazione. Inizia intanto la Passione di Cristo, da cui prende il titolo l’intero film, durante la quale il Messia patisce ogni tipo di sofferenza e torture. Il Sinedrio, non avendo il potere di condannarlo a morte, dopo averlo giudicato colpevole di blasfemia lo manda da Ponzio Pilato (Christo Sopov), il governatore romano. Seguono la flagellazione, l’incoronazione di spine e lo scherno dei soldati. Fino alla salita sul Golgota, dove sarà crocifisso. Nel cast anche Claudia Gerini nei panni di Claudia Procula, moglie di Pilato, e Pietro Scarubbi che interpreta Barabba.

La Passione di Cristo, 5 curiosità sul film stasera 8 aprile 2023 su Nove

La Passione di Cristo, la morte di Christo Jivkov

Lo scorso 31 marzo Christo Jivkov, attore bulgaro che recita nei panni di Giovanni, è morto all’età di 47 anni nel suo appartamento di Los Angeles. Come ha scritto Deadline, da tempo lottava contro un cancro. Oltre al cult di Mel Gibson ha recitato anche in Occhi di cristallo di Eros Puglielli e Fly Light di Roberto Lippolis con Maria Grazia Cucinotta. «Non voglio credere che non ci sei più», ha postato l’attrice su Instagram. «La tua lotta per la vita era la lotta di tutti quelli che ti vogliono bene».

La Passione di Cristo, i rumors su un sequel nel 2024

Già pochi anni dopo l’uscita in sala, Mel Gibson propose l’idea di realizzare un sequel che raccontasse gli eventi successivi alla resurrezione di Cristo. Dopo una lunga gestazione, sembra che il progetto abbia quasi ottenuto il via libera per iniziare le riprese nel corso del 2023. Secondo il portale World of Reel, Jim Caviezel riprenderebbe il ruolo di Gesù mentre non è ancora noto nulla sul resto del cast. Secondo altri rumors, il film potrebbe narrare i tre giorni fra la crocifissione la resurrezione.

La Passione di Cristo, il film è stato girato interamente in Italia

Il film, pur svolgendosi in Terra Santa, è stato girato interamente in Italia. Come set per le riprese infatti Mel Gibson scelse Matera (come fece Pasolini per Vangelo secondo Matteo del 1964) e Craco, paesino fantasma nella provincia lucana. Per quanto riguarda gli interni invece la troupe ha girato negli studi di Cinecittà.

La Passione di Cristo, un robot per le scene della crocifissione

Spesso sotto accusa per un’eccessiva enfatizzazione del dolore e del sangue, il film di Mel Gibson è celebre per alcune scene molto crude. Su tutte, naturalmente il momento della crocifissione che ha scosso molti spettatori durante la visione. Per gran parte delle riprese è stato però usato un robot in animatronic dal costo di 350 mila dollari, su cui è stato poi svolto un’attenta lavorazione per ricostruire un materiale simile alla pelle umana. Caviezel ha recitato di persona soltanto i ciak in cui Cristo si rivolge al padre.

La Passione di Cristo, riconoscimenti e incassi al botteghino

Partendo da un budget di 30 milioni di dollari, il film risultò un enorme successo in tutto il mondo. A livello internazionale ne incassò oltre 600 milioni, di cui 19 soltanto in Italia dove fu il film più visto di Pasqua. A fronte di qualche critica, il progetto di Gibson ha ricevuto numerosi giudizi positivi come testimoniano le tre nomination ai Premi Oscar per fotografia, trucco e colonna sonora. Nel nostro Paese ha vinto due Nastri d’Argento per scenografia e costumi cui si aggiunsero altre cinque candidatura.