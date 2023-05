Passeggero apre il portellone dell’aereo, paura su un volo in Corea del Sud

Paura su un volo della compagnia sudcoreana Asiana Airlines. Un passeggero ha aperto il portellone, scatenando il panico, mentre l’aereo si trovava a 210 metri da terra, poco prima dell’atterraggio.

L’Airbus 321 che trasportava 194 persone e sei membri dell’equipaggio era partito dall‘isola meridionale di Jeju ed era diretto verso la città sud-orientale di Daegu. Ad aprire il portellone è stato un 30enne che era seduto vicino a un’uscita di emergenza. I passeggeri seduti in prossimità dell’uomo, quando hanno visto cosa stava facendo, hanno tentato di fermarlo, senza però riuscirci. Il portellone infatti è rimasto parzialmente aperto per qualche minuto.

Il pilota dell’aereo è stato molto bravo e pronto ed è riuscito a far atterrare in sicurezza il velivolo, nonostante avesse il portellone ancora aperto. Da tenere presente che la velocità di atterraggio di un Airbus 321 è di circa 262 chilometri orari. Nel video sotto, è stato ripreso l’interno della cabina dell’Airbus 321 e si vede l’aereo in volo con il portellone spalancato e i passeggeri seduti nelle file vicine esposti al forte vento.

Nove persone ricoverate

L’aereo è atterrato in sicurezza all’aeroporto internazionale di Daegu (circa 240 km a sud-est di Seul) e tutti i 194 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio sono sopravvissuti. Tra i passeggeri erano presenti anche dei bambini, terribilmente scossi da quanto accaduto. «Tremavano, piangevano e avevano paura», ha detto il genitore di uno di loro. Fortunatamente non ci sono stati feriti seri, anche se 12 persone hanno richiesto, per motivi di salute (nello specifico problemi respiratori) di avere assistenza medica. Nove di loro sono state ricoverate e il responsabile del gesto è stato arrestato.