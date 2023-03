Passanti accoltellati a Milano per rapina: sei feriti e aggressore arrestato

Ieri sera, sei passanti sono stati accoltellati a Milano per una rapina. Le aggressioni sono avvenute per strada, nella zona della stazione Centrale, e il colpevole è un uomo, ubriaco, che non ha esitato a usare un taglierino e colpire i sei malcapitati.

Passanti accoltellati a Milano

Le aggressioni sono iniziate intorno alle 17 di ieri. I primi allarmi e chiamate alle forze dell’ordine e al 118 sono scattate alle 17.40 quando, nel sottopasso Mortirolo, l’aggressore ha rapinato una donna di 39 anni puntandole un coltello per derubarla del cellulare. Poco dopo, in via Gluck, il 23enne – successivamente arrestato dalla Polizia – ha aggredito una 58enne originaria del Salvador che ha riportato una lieve ferita alla mano. Ha poi proseguito rapinando in via Sammartini una cittadina spagnola di 34 anni, aggredita a mani nude, picchiata e derubata di 20 euro e del cellulare, trasportata poi in codice giallo all’ospedale San Paolo di Milano.

Dieci minuti dopo, in viale Brianza, l’uomo ha tentato un’altra rapina, questa volta ai danni di una coetanea finita in ospedale in codice giallo e alla quale ha rubato le carte di credito. In difesa di questa ragazza sono intervenuti tre uomini di 68, 57 e 24 anni. Il 68enne è stato colpito con una coltellata alla spalla, perdendo molto sangue, ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda in condizioni gravi. Il 57enne è stato ferito a un braccio e portato anche lui in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano. Il 24enne invece, ha riportato una ferita da taglio al torace ed è stato portato in giallo al Policlinico. Nel trambusto è stata ferita anche una donna, che ha subìto una ferita da taglio all’altezza del collo: anche lei è stata trasportata in codice giallo al Policlinico.

Chi è l’aggressore

L’aggressore è un 23enne marocchino che aveva già un precedente: furto con strappo un mese fa. A fermarlo è stata una pattuglia di poliziotti in motocicletta. Ora è stato trasferito al carcere di San Vittore. Dopo aver commesso già quattro rapine, al momento dell’arresto l’uomo ne stava tentando una quinta contro una donna italiana di 44 anni.