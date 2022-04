Pasquetta, Blanco canta per il Papa in Vaticano

Tutto pronto per il concerto in Vaticano di Blanco: il cantante, vincitore in coppia con Mahmood del Festival di Sanremo 2022 con Brividi, sarà il grande protagonista dell’Angelus di Papa Francesco il lunedì di Pasquetta. In attesa dell’Eurovision Song Contest, mentre il suo tour procede con grande successo, Blanco si esibirà per il Pontefice, davanti anche a circa 60 mila giovani delle parrocchie e dei movimenti ecclesiali che si riuniranno piazza San Pietro (con loro anche 60 vescovi). L’esibizione di Blanco in Vaticano comincerà attorno alle 16, un paio d’ore prima dell’arrivo di Bergoglio, che dalle 18 presiederà la Veglia di preghiera.

Blanco, per la Cei «dà voce alle inquietudini e agli stati d’animo dei ragazzi»

Il 19enne cantautore bresciano, impegnato nel Blu Celeste Tour, la prima tournée importante della sua carriera, fa dunque tappa anche in Vaticano, per un evento speciale. «Abbiamo pensato di fare ai ragazzi e ragazze un regalo», ha dichiarato il responsabile dell’ufficio nazionale della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) per la pastorale giovanile, don Michele Falabretti. Blanco, ha aggiunto, è «il cantante che in questo momento più di tutti attrae i giovanissimi» e questo «significa creare le condizioni di un dialogo e un ascolto reciproci». Per parlare agli adolescenti «occorre sapere chi sono, provare a comprendere quel mondo interiore di cui gli artisti ne interpretano ed esplicitano i tratti. E Blanco, con i suoi testi che raccontano fatiche, speranze e ferite, dà voce alle inquietudini e agli stati d’animo dei ragazzi, forse non di tutti, ma sicuramente di tanti».

«Il mio bisnonno regalò una collana con la croce a mio nonno, mio nonno una simile a mio padre e lui una a me. A volte prima di andare in scena la bacio», ha raccontato in un’occasione Blanco, vero nome Riccardo Fabbriconi, che è molto credente.