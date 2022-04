Pasquetta 2022, le 5 cose da fare in caso di maltempo

Certo può innervosire l’idea che in una giornata come Pasquetta, tradizionalmente dedicata alla gita fuori porta o alla scampagnata, il tempo sia brutto. Ma ci sono tanti modi per trascorrere la festa in modo altrettanto spensierato, magari in compagnia di amici e parenti. Cinema, giochi da tavolo e mostre, consentono di divertirsi anche con il cielo coperto e la minaccia di pioggia. Per preparavi a ogni evenienza, ecco le proposte pensate da Tag43.

Le 5 cose da fare a Pasquetta in caso di maltempo

1- Mostre ed esposizioni, da Kandinskij a Lawrence Carrol

Un tuffo nel bello ha sempre il suo perché. Soprattutto se i nomi in esposizione sono dei giganti. Come Kandinskij, in scena a Palazzo Roverella di Rovigo fino al 26 giugno con 80 opere, oltre a fotografie, filmati d’epoca, documenti che ripercorrono in un tripudio di colori quarant’anni di attività, dagli esordi figurativi all’Astrattismo lirico. www.palazzoroverella.com

Se la città del Polesine punta su un protagonista indiscusso delle Avanguardie, a Napoli il Madre propone la prima antologica dalla scomparsa, avvenuta tre anni fa, di Lawrence Carrol con un’ottantina di pezzi fra dipinti, sculture, installazioni, fotografie. L’artista, originario di Melbourne, ha realizzato opere dai toni tenui e dalle forme essenziali, che hanno un intenso potere evocativo. www.madrenapoli.it

2- Emilia Romagna, Toscana e Sicilia: l’itinerario dei monasteri

Spesso i monasteri racchiudono gioielli d’arte legati a una storia millenaria. Avvolti dal silenzio e dalla natura, le strutture mantengono un’atmosfera medievale, con le celle dormitorio al primo piano e a piano terra refettorio, sala capitolare, biblioteca, scriptorium. Qualche esempio? In Emilia è stato messo a punto l’itinerario Il tempo dei chiostri, che fra Parma, Piacenza e Reggio tocca complessi come la certosa parmense che ha stregato Stendhal, il San Giovanni Evangelista di Parma, che custodisce spezierie e affreschi di Correggio, l’anello claustrale dell’abbazia di Bobbio che ha ispirato Il nome della Rosa di Umberto Eco. www.visitemilia.com

Fra i monasteri più suggestivi figura anche quello di Camaldoli, in provincia di Arezzo, fondato dai Benedettini con spazi verdi interni che esaltano le architetture (www.camaldoli.it). Al Sud, ancora, meritano una tappa i luoghi di preghiera di Monte Sant’Angelo, sperone del Gargano con il santuario di San Michele Arcangelo, di fondazione longobarda. www.montesantangelo.it

3- Detox e benessere, il relax di una giornata alle terme

Per risollevare l’umore, perché non considerare l’idea di una mezza giornata o un giorno interno alle terme all’insegna delle coccole e del relax? Per fare dei massaggi, che uniscano i benefici dell’acqua sulfurea a quelli di creme e prodotti del territorio, con effetti tonificanti, detox, o antistress, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Qualche suggerimento? Dalle terme di Sirmione, che vantano una struttura affacciata sul lago di Garda, agli stabilimenti di Ischia, passando per le località dei Colli Euganei e dell’Emilia. Tutti posti in cui mangiare bene, con menù che ripropongono le erbe e gli aromi usati anche in cabina. www.federterme.it

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aquaria Thermal SPA (@aquariathermalspa)

4- Non solo Monopoli, le nuove proposte per i giochi da tavolo

Per chi decide di rimanere a casa, in compagnia, sono degli ottimi passatempi i giochi da tavolo. Oltre agli intramontabili come Monopoli, le carte da briscola o da poker, fra le uscite recenti figura Dicescrapers, firmato dal collettivo 4Brains4Games. L’obiettivo è costruire palazzi con i dadi, cercando di non far cadere le strutture. È un gioco adatto a chi ha 10 anni o più, da fare almeno in due: se è vero che la fortuna aiuta sempre, qui deve essere accompagnata da un minimo di manualità e di strategia. www.xvgames.it Un secondo consiglio è Wonderbook, gioco di carte e magia. www.dvgiochi.com

5- Pasquetta al cinema o davanti alla TV

E lasciarsi avvincere da un bel film? Anche questa può essere un’alternativa, visto che al cinema non mancano certo titoli fra cui scegliere. A cominciare da Animali fantastici, il fantasy di David Yates ambientato a Rio de Janeiro, nel quale il mondo magico incrocia le sorti della Seconda guerra mondiale. Sono in cartellone anche il distopico Atlantis, una pellicola di casa nostra quale Bla Bla Baby, firmato da Fausto Brizzi, con Alessandro Preziosi, e La figlia oscura, diretto da Maggie Gyllenhaal: il film racconta di una professoressa universitaria ossessionata da una donna e dalla giovane figlia incontrate in una vacanza, che risvegliano nella protagonista il ricordo della sua prima maternità. Ma chi vuole rimanere in casa può optare per le piattaforme, con uscite come Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh e le tante proposte di Sky Cinema, Netflix, Disney+ e Prime Video.