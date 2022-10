Pasquale di Francesco morto dopo tre mesi di coma: era stato picchiato a Torino

«Siamo stati noi a chiedere un approfondimento. Fino all’autopsia, tuttavia, sarà impossibile dimostrare il nesso tra i fatti capitati a giugno e il decesso». Così l’avvocato Davide Neboli, legale dei familiari di Pasquale Di Francesco parla dell’esame autoptico richiesto per l’uomo, morto dopo 3 mesi di coma. Il tassista era stato picchiato a Torino e ora si attende il parere del medico legale in merito.

Pasquale Di Francesco morto: il pestaggio 3 mesi fa

Il 63enne aveva appena effettuato una corsa per una cliente in Piazza Bengasi. Stando alle indagini, la donna si sarebbe rifiutata di pagare e in suo soccorso sarebbero intervenuti alcuni amici, che lo avrebbero picchiato. L’uomo si sarebbe quindi trovato costretto ad andarsene. Aveva quindi guidato il taxi fino all’arrivo all’ospedale Molinette, dove poi è stato ricoverato. Dopo le prime dimissioni, il tassista aveva sporto denuncia. Nel frattempo, le sue condizioni si erano aggravate.

L’uomo era entrato in coma ed è stato trasportato alla clinica Anni Azzurri di Santena, dove è poi deceduto lo scorso 22 ottobre. Il tassista era residente a Moncalieri, ma lavorava stabilmente a Torino. «Lavorare qui in piazza Bengasi è molto difficile proprio a causa della criminalità» ha raccontato un tassista collega di Pasquale a Torino Today.

Cosa ha detto la procura

La Procura di Torino ha disposto ulteriori accertamenti sulla vicenda e ha sospeso i funerali per il tassista, che si sarebbero dovuti svolgere domani, 26 ottobre. Attualmente, ci sono due ricostruzioni possibili sulla vicenda. La prima è quella degli amici della cliente che si è rifiutata di pagare la corsa. La seconda sarebbe una rapina finita male.

Stando a questa seconda ricostruzione, Pasquale avrebbe cercato di rientrare in possesso di questa collanina che gli era stata tirata via. Per tutta risposta, i ladri avrebbero proceduto al pestaggio. L’esame autoptico dovrà fare chiarezza anche su questo punto.