Arrestato Pasquale Bonavota: era tra i latitanti più pericolosi d’Italia

Uno dei più pericolosi latitanti italiani della ‘Ndrangheta, Pasquale Bonavota, è stato arrestato nelle scorse ore dopo quattro anni di latitanza. Il criminale era un noto e temuto boss della mafia calabrese e la Poizia è riuscita a fermarlo in Liguria.

Arrestato Pasquale Bonavota: la cattura a Genova

Le forze dell’ordine sono state in grado di arrestare il criminale nel corso di un’operazione avvenuta nel capoluogo ligure, dove è stato trovato all’interno di una chiesa che stava visitando. Il traguardo è stato raggiunto grazie ad un’azione congiunta portata a termine dai Carabinieri del Ros e dei comandi provinciali di Vibo Valentia e Genova. Il lavoro di indagini che ha portato al fermo l’ha svolto la Direzione distrettuale antimafia (Dda) della Procura della Repubblica di Catanzaro, con al timone Nicola Gratteri.

Coordinati dal maresciallo Michele Lastella i Carabinieri hanno prima di tutto pedinato l’uomo mentre raggiungeva il luogo di culto. Una volta arrivato, l’hanno fermato e portato in caserma per sottoporlo a interrogatorio.

Chi è

Sulla testa del boss pesa un’ordinanza di custodia cautelare in prigione emessa nella cornice dell’inchiesta Rinascita Scott dal tribunale di Catanzaro. L’uomo è accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Bonavita ha infatti assunto in passato il ruolo di promotore della cosca Bonavota di Sant’Onofrio, paesino in provincia di Vibo. Alle spalle ha anche diversi omicidi, il cui esito processuale tuttavia ancora non è stato definito.

Ricercato dal 2019, era stato l’unico a fuggire da una retata che aveva portato all’arresto di 334 soggetti nella provincia di Vibo. Il suo fermo è un’operazione importante perché in questo modo si riduce ulteriormente il numero di superboss italiani ancora ricercati. Sono per ora ancora tre i boss in fuga: si tratta di Renato Cinquegranella (ricercato dal 2002) di Attilio Cubeddu (ricercato dal 1997) e di Giovanni Motis (ricercato dal 1998).