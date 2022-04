Pasqua 2022, 5 gadget per escursioni e divertimento all’aria aperta

L’arrivo di Pasqua porta anche con sé la bella stagione. L’aumento delle temperature, assieme a giornate che ci si auspica di sole, è l’ideale per una passeggiata all’aria aperta o per un giro in bici in riva al mare. Approfittando delle festività fino al lunedì di Pasquetta, è possibile godersi tre giorni lontano dallo stress del lavoro e della città. Ecco pertanto cinque idee di The Verge per organizzarsi al meglio fra gadget hi-tech, lampade per la notte o bastoncini da trekking.

Pasqua 2022, 5 gadget per il divertimento all’aria aperta

1. Lampada Petzl Actik Core, a Pasqua trekking anche di notte

Con l’arrivo delle belle giornate, un’escursione immersi nella natura è l’ideale per godersi il primo caldo primaverile. Prima di partire occorre però pensare a tutti gli accessori utili. Petzl Actik Core ha realizzato un faro da portare in fronte (il peso è di appena 75 grammi) tramite una comoda fascia elastica per poter vedere ottimamente al buio. La ricarica funziona tramite il Core, una batteria rimovibile e ricaricabile grazie a una presa micro-USB. La luce è disponibile in due modalità, potente e leggera per non disturbare eventuali compagni di campeggio. Il prezzo su Amazon è di 47,20 euro.

2. Bastoncini da trekking Black Diamond Trail, un aiuto per tutti i terreni

Gli amanti del trekking e delle scampagnate nella natura, prima di partire per Pasqua potrebbero acquistare un paio di bastoncini da passeggio Black Diamond Trail. Realizzati in alluminio sono molto leggeri, pertanto non appesantiscono durante la camminata, e resistenti tanto da consentire di percorrere decine e decine di chilometri prima di mostrare i primi segni di cedimento. Un piccolo accorgimento: il rivestimento in sughero è una leccornia per gli scoiattoli, che tendono a mangiucchiarlo non appena ne hanno possibilità, quindi durante la notte è meglio non lasciarli in giro. Il prezzo su Amazon è di 69,95 euro.

3. Garmin Felix 7S Sapphire Solar, lo smartwatch multisport a ricarica solare

Gli smartwatch sono ormai device essenziale per chi vuole iniziare una sessione di allenamento oppure tenere sempre sotto controllo i propri parametri vitali. Se a Pasqua avete in programma escursioni lungo sentieri inesplorati, allenamenti di kite surf oppure un pomeriggio in mountain bike, The Verge consiglia il nuovo orologio Garmin Felix 7S Sapphire Solar. Lo smartwatch multisport supporta tutti i sistemi satellitari e si ricarica con la luce del Sole. Indossandolo tutto il giorno, raggiungerà il 100 per cento in sole tre ore e, con tutte le funzionalità attive, garantisce 7 ore di autonomia. Su Amazon è disponibile al prezzo di 868 euro.

4. Borraccia Vapur Solid Flexible, il rifornimento salva-spazio

L’idratazione è fondamentale durante un’escursione sia a piedi sia in bicicletta. Se volete evitare di portarvi appresso numerose bottigliette da mezzo litro o quelle ingombranti da 2 litri, The Verge consiglia la borraccia Vapur Solid Flexible. Vanta una capacità di 1 litro ma soprattutto, una volta bevuto tutto il contenuto, è possibile arrotolarla o ripiegarla su se stessa risparmiando un notevole spazio. Resiste a qualsiasi temperatura, quindi è possibile anche metterla in freezer. Il prezzo su Amazon è di 19,90 euro.

5. Altoparlante Jbl Clip 3, a Pasqua la musica è sempre con voi

Durante un viaggio la musica non deve mai mancare. Per Pasqua allora è il caso di acquistare un altoparlante Jbl Clip 3, ideale per le escursioni all’aria aperta. Grazie a un comodo gancetto infatti è possibile portarlo con sé letteralmente ovunque, dato che è anche resistente all’acqua e alla sabbia. Robusto e maneggevole, offre 10 ore di autonomia in riproduzione grazie alla batteria agli ioni di litio integrata. Presenta anche i pulsanti per rispondere a una telefonata, collegandosi in Bluetooth con lo smartphone. Il prezzo su Amazon è di 67 euro.