Partono per Cracovia ma si ritrovano a Craiova: la disavventura di Massimo e Paola

«Siamo stati davvero fortunati ad essere arrivati qui, nella vostra bella Romania, che stiamo scoprendo a poco a poco». Commentano così la loro disavventura una coppia di turisti italiani dopo l’arrivo in un aeroporto in Romania, quando si aspettavano di raggiungere la Polonia. Paola e Massimo – questi i nomi dei protagonisti di questa vicenda – avevano deciso di visitare la città polacca di Cracovia, ma un errore di trascrizione al momento della prenotazione dei biglietti in un’agenzia viaggi di Firenze li aveva condotti fino a Craiova, in Romania, a circa 1.000 chilometri di distanza dalla loro meta.

La scoperta all’aeroporto rumeno

Quando i due sono arrivati in aeroporto, si sono resi conto dell’errore. Non si trovavano in Polonia, ma in Romania. La disavventura ha però avuto un lieto fine. Infatti, il personale dell’aeroporto di destinazione ha fatto di tutto per far sentire a casa i nostri due connazionali. La coppia non si era accorta dell’errore perché pensava che Craiova fosse una versione in polacco del nome Cracovia sul biglietto. Invece si erano ritrovati nella regione di Bania. Purtroppo non c’è stata la possibilità di trovare un altro volo con la destinazione polacca. Così la coppia, forte dell’accoglienza ricevuta, ha scelto di restare in questa località per visitarla.

Prima di salutarli, lo staff dell’aeroporto ha lasciato loro un biglietto, per dargli il benvenuto e per invitare la coppia italiana a tornare, questa volta non per caso. Il biglietto recita: «Benvenuto a Cracovia, ah… Craiova. Ci auguriamo che questo incidente si sia trasformato in un’esperienza indimenticabile e che la prossima volta comprerai un biglietto diretto per Craiova. La squadra dell’aeroporto internazionale di Craiova».

Un lito fine per Paola e Massimo, da Cracovia a Craiova

La notizia è stata data direttamente dall’Aeroportul International Craiova sulla sua pagina Facebook. I due turisti italiani hanno deciso di restare in Romania e concludere così la loro vacanza. Per Cracovia sarà per un’altra volta. Nel frattempo, la coppia sta esplorando il paese rumeno, per apprezzare tutto ciò che è in grado di offrire ai turisti. Dietro allo spiacevole errore c’è solo una piccola disattenzione.

Infatti, la compagnia di viaggi aveva digitato il nome sbagliato della città e non si era accorta che si trattava di un luogo completamente diverso. Per fortuna, l’accoglienza è stata calorosa e questi due turisti hanno potuto vivere la loro vacanza alla scoperta di un Paese europeo… Anche se non era quello che avevano scelto per la loro avventura.