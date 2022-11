Pd, Bonaccini segretario piace a un elettore su tre

Stefano Bonaccini ha appena annunciato la sua candidatura a segretario del Partito democratico e ci sono ottime possibilità che vinca la corsa alla leadership dem. Lo indicano i risultati di un sondaggio condotto da Demos per Repubblica, secondo cui la candidatura del presidente della Regione Emilia-Romagna piace a un elettore su tre. Decisamente staccata la principale rivale, la sua ex vice Elly Schlein.

Netto aumento delle preferenze rispetto a un mese fa

Bonaccini ha ottenuto il 32 per cento delle preferenze in occasione del sondaggio. Una sensibile crescita rispetto al mese scorso: 6 punti in più. Dietro a lui, molto distante al momento per la successione al dimissionario Enrico Letta, si conferma Elly Schlein: eletta deputata alle elezioni politiche del 25 settembre e fino a poco tempo fa sua numero due in Regione, ha riscosso l’8 per cento delle preferenze.

L’annuncio della candidatura nella sua Campogalliano

Bonaccini ha annunciato la candidatura ieri. E lo ha fatto al circolo di Campogalliano, in provincia di Modena, dove è nato, abita con la famiglia ed ha iniziato la carriera politica. Sabato all’assemblea nazionale del Pd, era stato deciso che le primarie per eleggere il nuovo segretario si svolgeranno il 19 febbraio.

Ho deciso di candidarmi alla segreteria del Partito Democratico. È il momento di esserci, di impegnarsi, di partecipare. Per il Pd, per il Paese. Qui il link per la diretta Facebook 👇🏻 https://t.co/YliwbSGIJP pic.twitter.com/fFMVJCtPA0 — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) November 20, 2022

Secondo gli elettori il partito dovrebbe cambiare nome

«È il momento di esserci, di impegnarsi, di partecipare. Per il Pd, per il Paese», ha twittato Bonaccini annunciando la candidatura. E in effetti, per gli elettori, il rilancio del partito dovrà passare da un grande impegno. Secondo il sondaggio Demos, quasi metà dei sostenitori del Pd ritiene che il partito debba essere “rifondato“, possibilmente cambiandone anche il nome.